۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۰

تصادف خودروی ال۹۰ در سرخه ۵ مصدوم برجای گذاشت

تصادف خودروی ال۹۰ در سرخه ۵ مصدوم برجای گذاشت

سمنان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از بروز حادثه برای خودروی ال ۹۰ در حوالی سرخه با پنج مصدوم خبر داد.

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همزمان با صبح امروز چهارشنبه انحراف یک خودروی ال ۹۰ از جاده و بروز حادثه برای آن به هلال احمر اطلاع رسانی شد، ابراز کرد: امدادگران بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه در کیلومتر ۷۲ محور سرخه به آرادان رخ داد، افزود: در پی این حادثه یک خودروی ال ۹۰ از جاده منحرف و دچار آسیب شده است.

معاون هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه پنج مصدوم داشته است، ابراز داشت: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات کمک‌های اولیه, مصدومین را با همکاری اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی انتقال دادند.

باغبان بیان کرد: علت این حادثه هنوز مشخص نیست اما خواب آلودگی عمده دلیل این قبیل حوادث در استان سمنان است.

