تصادف خودروی ال۹۰ در سرخه ۵ مصدوم برجای گذاشت

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همزمان با صبح امروز چهارشنبه انحراف یک خودروی ال ۹۰ از جاده و بروز حادثه برای آن به هلال احمر اطلاع رسانی شد، ابراز کرد: امدادگران بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه در کیلومتر ۷۲ محور سرخه به آرادان رخ داد، افزود: در پی این حادثه یک خودروی ال ۹۰ از جاده منحرف و دچار آسیب شده است.

معاون هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه پنج مصدوم داشته است، ابراز داشت: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات کمک‌های اولیه, مصدومین را با همکاری اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی انتقال دادند.

باغبان بیان کرد: علت این حادثه هنوز مشخص نیست اما خواب آلودگی عمده دلیل این قبیل حوادث در استان سمنان است.