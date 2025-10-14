تصادف ۳ سواری حوالی تنگراه ۴ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: ظهر امروز سه‌شنبه گزارشی مبنی بر تصادف سه خودروی سواری (سمند، پژو ۴۰۵ و ام وی ام) در جاده بجنورد به تنگراه، محدوده ایست بازرسی تنگراه، از طریق اورژانس به هلال احمر اعلام شد.

وی افزود: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر از پایگاه دوراهی گالیکش به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی مشخص شد که این حادثه چهار مصدوم دارد.

معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر گلستان گفت: نجاتگران اقدامات اولیه را انجام داده با همکاری اورژانس هر چهار مصدوم به مرکز درمانی انتقال یافتند.

‌