تصادف ۳ سواری حوالی تنگراه ۴ مصدوم داشت

معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر گلستان از تصادف سه سواری حوالی در تنگراه خبر داد و گفت: در پی این حادثه چهار نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: ظهر امروز سه‌شنبه گزارشی مبنی بر تصادف سه خودروی سواری (سمند، پژو ۴۰۵ و ام وی ام) در جاده بجنورد به تنگراه، محدوده ایست بازرسی تنگراه، از طریق اورژانس به هلال احمر اعلام شد.

وی افزود: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر از پایگاه دوراهی گالیکش به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی مشخص شد که این حادثه چهار مصدوم دارد.

معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر گلستان گفت: نجاتگران اقدامات اولیه را انجام داده با همکاری اورژانس هر چهار مصدوم به مرکز درمانی انتقال یافتند.

