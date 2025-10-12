نجفی: ستاد ملی برای تسهیل تجارت و کاهش رسوب کالا در بنادر تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نجفی خوشرودی عصر یکشنبه در آیین آغاز به کار اکسپو شیراز، با اشاره به همکاریهای موثر با اتاق مشترک ایران و دیگر کشورها گفت: استان فارس گنجینهای از تاریخ و فرهنگ ایران است و نشانههای باعظمت این پیشینه فرهنگی و تمدنی را در خود جای داده و این اعتبار و مزیت، ظرفیت بسیار ارزشمندی برای توسعه تعاملات بینالمللی فراهم کرده است.
وی ادامه داد: اگرچه استان فارس یک استان مرزی نیست، اما در حقیقت یک استان بینالمللی است.
معاون بینالملل معاون اول رئیسجمهور افزود: توسعه روابط با همسایگان یکی از راهبردهای جدی دولت است و در این راستا استان فارس، علاوه بر جایگاه فرهنگی و تمدنی خود، میتواند در کنار استانهای همجوار مانند هرمزگان، بوشهر و خوزستان به قطب تجارت جنوب کشور تبدیل شود.
نجفی، با اشاره به اجرایی شدن قرارداد تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی ماههای اخیر گفت: این موضوع برای فعالان اقتصادی بسیار مهم است و همزمان، ایران به عضویت ناظر این اتحادیه درآمد و بر اساس این توافق، حدود ۹۰ درصد تجارت ایران با قلمرو اتحادیه اوراسیا با تعرفه صفر انجام میشود.
وی ادامه داد: استانهای جنوبی و بهویژه استان فارس میتوانند کانون تجارت و ترانزیت بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای حوزه خلیج فارس باشند و برگزاری نمایشگاه بینالمللی اکسپو شیراز نیز پیام روشنی از همکاری و دوستی ایران با همسایگان شمالی و جنوبی خود دارد.
معاون بینالملل معاون اول رئیسجمهور با اشاره به حوزه ترانزیت افزود: اخیراً اولین نشست ستاد ملی گذر بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور با ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شد و هدف از این نشست، کمک به تسهیل و رونق تجارت و ترانزیت و کاهش مدت رسوب کالا در بنادر کشور است و تدوین سند ملی این موضوع نیز در دستور کار دولت قرار دارد.
نجفی گفت: برای استمرار، توسعه و تقویت این فعالیتهای ارزشمند در قالب اکسپو و رویدادهای مشابه، میتوان چند محور مهم را دنبال کرد.
وی ادامه داد: نخست، ایجاد سازوکارهایی مشابه قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا با کشورهای حوزه خلیج فارس است.
معاون بینالملل معاون اول رئیسجمهور افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در قالب تعرفههای ترجیحی یا تعرفه صفر، تجارت آسان با این کشورها را توسعه دهد، موضوعی که لازم است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه دنبال شود.
نجفی گفت: محور دوم، راهاندازی مراکز لجستیک در بنادر جنوبی و شمالی کشور است، کارهایی در این زمینه با برخی کشورها آغاز شده و فرصت بسیار مغتنمی برای صادرات محصولات ایرانی به کشورهای همسایه فراهم آمده است.
وی همچنین استفاده موثر از ظرفیت ایرانیان مقیم کشورهای حوزه خلیج فارس را بسیار حائز اهمیت دانست و ادامه داد: بخش قابلتوجهی از ایرانیان مقیم این کشورها، از شهروندان استان فارس هستند و در گذشته تجربههای خوبی در این زمینه داشتهایم و در گفتوگو با استاندار فارس نیز درباره تداوم و تقویت این فعالیتها رایزنی شده و امیدواریم این روند با قدرت ادامه یابد.
معاون بینالملل معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به برخی تحولات اخیر از جمله فعال شدن اسنپبک، شرایط بینالمللی و تجاوز ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان تصریح کرد: با درک کامل از مشکلات و چالشهایی که کشور و فعالان بخش خصوصی در شرایط بینالمللی کنونی با آن مواجهاند، باید تاکید کنم که هرچند ممکن است در داخل کشور دیدگاهها و نقدهای مختلفی وجود داشته باشد، اما در برابر بیگانگان و هرگونه تعرض به تمامیت ارضی ایران، ملت ما یکصدا و متحد است.
