گودرزی: دیپلماسی اقتصادی محور توسعه جایگاه استان فارس در منطقه‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گودرزی صبح یکشنبه در آئین افتتاحیه شیراز اکسپو ۲۰۲۵، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان فارس، گفت: مفتخریم که این دیار سرچشمه میراث‌های جهانی، از سواران تخت جمشید تا شعر جاودانه حافظ است و ما در این سرزمین با دین و معنویت، برای ارتقا طرفین در اولین نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو شرکت کرده‌ایم.

وی مشارکت سرمایه‌گذاران در این نمایشگاه را فرصت مغتنمی برای توسعه منطقه‌ای دانست با اشاره به ابعاد مختلف توسعه منطقه‌ای، افزود: اخیراً شاهد برگزاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در شیراز بودیم که نشان‌دهنده هم‌تنیدگی محورهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تصریح کرد: این رویداد فرصتی برای همکاری‌های نزدیک، سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه روابط استان فارس با کشورهای منطقه باشد تا در نهایت صلح و پیشرفت برای همه رقم بخورد.