معاون وزیر صمت: صادرات استان فارس از مرز ۳۲ میلیون دلار گذشت

ابراهیم شیخ، ظهر یکشنبه در آئین افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ به تشریح وضعیت برجسته صنعت و تجارت استان فارس پرداخت و با تأکید بر اهمیت گفت‌وگوهای کوتاه‌مدت و مؤثر در تحقق اهداف این اجلاس، از عملکرد مثبت استان در حوزه تجارت خارجی خبر داد.

وی ادامه داد: صادرات استان فارس در نیمه اول سال جاری از مرز ۳۲ میلیون دلار عبور کرده است که این میزان، نشان‌دهنده افزایش ۱۰ درصدی از نظر وزنی و افزایشی بیش از ۶ درصدی در ارزش دلاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته است، در حالی که صادرات کلی کشور تقریباً در سطح سال قبل باقی مانده است.

معاون وزیر صمت با برجسته کردن ظرفیت‌های گسترده فارس در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و بین‌المللی، افزود: حضور گسترده صنعتگران، سرمایه‌گذاران خارجی و کلیه فعالان اقتصادی در این رویداد، موجب رقم خوردن موفقیت‌های بزرگ‌تری برای این استان است.

شیخ همچنین به جزئیات پروژه‌های آماده به کار در بخش صنعت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بیش از ۱۵۶ طرح صنعتی در استان فارس وجود دارد که بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و با تکمیل نهایی‌شان تا پایان سال، زمینه اشتغال‌زایی برای تقریباً شش هزار نفر فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه، بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های قدرتمندتر و پایدارتر در جهت رونق تولید و صادرات در فارس را فراهم می‌کند.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: پروژه‌های مشترکی برای احداث واحدهای تولیدی مرتبط با تأمین کودهای کشاورزی در دست اجراست که تحقق آن‌ها به توسعه پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان کمک خواهد کرد.