کشاورز: فاز اجرایی تکمیل ترمینال بین المللی فرودگاه شیراز آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین کشاورز با اشاره به آغاز فرایند تکمیل ترمینال بین المللی فرودگاه شیراز گفت: این پروژه اکنون با دریافت مجوز رسمی شورای اقتصاد، آماده ورود به مرحله اجرایی است و این رویداد می تواند نویدبخش روزهای خوب برای افزایش ظرفیت و کیفیت خدمات پروازی داخلی و بین‌المللی باشد.

وی ادامه داد: پروژه تکمیل ترمینال خارجی فرودگاه بین‌المللی شیراز که از مدت‌ها پیش به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی در استان مطرح بود، پس از پیگیری‌های مستمر مسئولان و حل مشکلات مربوط به پیمانکار قبلی، با دریافت مجوز شورای اقتصاد به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه های فارس افزود: یکی از چالش‌های اصلی ما در این پروژه، تعیین تکلیف پیمانکار قبلی بود که پس از برگزاری جلسات متعدد در تهران و شیراز، توافقاتی با پیمانکار قبلی حاصل شد که بر اساس مقررات و قوانین معاملات دولتی، پروژه به مرحله نهایی رسید.

کشاورز گفت: هدف ما از اجرای این پروژه، تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار جدید بود که در سال اول، پس از جلسات فشرده با پیمانکار قبلی، به توافق رسیدیم که پروژه با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل داده شود، اما به دلیل عدم همکاری پیمانکار، این امر به تعویق افتاد.

وی ادامه داد: از مرداد ۱۴۰۳ تاکنون، فرایند دریافت مجوزهای لازم از شورای اقتصاد و مقامات ارشد دولت در دستور کار قرار گرفتو

مدیرکل فرودگاه های فارس با بیان اینکه این مطالعات با سیاست‌های توسعه استان و اولویت‌های استاندار فارس در راستای توسعه گردشگری تطابق داده شد، افزود: سازمان برنامه و بودجه، پیش از ارسال پروژه به شورای اقتصاد برای ارزیابی نهایی، کمیسیونی برای بررسی اولیه تشکیل داد.

کشاورز گفت: اهمیت خدمات فرودگاه شیراز در جنوب کشور و میزان پروازهای خارجی به مقصد این فرودگاه‌ها، به‌ویژه از کشورهای منطقه مانند حوزه جنوب خلیج فارس، بالاست تا این پروژه نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه از نظر جایگاه بین‌المللی کشور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

مدیرکل فرودگاه های فارس تصریح کرد: نهایتا پس از بررسی‌های لازم و تأیید کمیسیون‌های مختلف، شورای اقتصاد، مجوز شروع عملیات اجرایی پروژه را صادر کرد و این پروژه با هدف تکمیل ترمینال و ارتقای خدمات فرودگاهی در استان فارس به زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.