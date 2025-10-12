به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا توکل شوریجه، صبح یکشنبه در آئین افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ ضمن خوشآمدگویی به حضار، گفت: همه دور هم جمع شدیم تا از ظرفیتهایی که تا به امروز در استان فارس، این کشور چهار فصل و این ایران کوچک داشتهایم، استفاده کنیم و پیام ایران را به جهان برسانیم.
وی با انتقاد از ضعف در تبلیغ و ترویج ظرفیتهای فارس، ادامه داد: شاید آنطور که باید، نتوانستهایم ظرفیتهای خدادادی استان را در قاب رسانه تبلیغ و فرهنگسازی کنیم. مأموریت امروز ما این است که این ظرفیتها را به منصه ظهور برسانیم.
رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی، دیپلماسی اقتصادی و در کنار هم بودن را نشان از اتحاد و وحدت بخش خصوصی و دولتی دانست و با بیان اینکه این یک فرصت مغتنم است، افزود: امروز با تبادلات و تعاملات، بهخصوص در زمینه صنعت و توانمندیهای صادراتی، در کنار نخبگان اقتصادی کار اقتصادی میکنیم.
توکل رویداد شیراز اکسپو را از بزرگترین رویدادهای ملی دانست که در مسیر آبادانی و توسعه همهجانبه در کنار هم شکل گرفته است.
نماینده مردم کوار و سروستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختار حمایتی مجلس، تصریح کرد: مسئولان استان فارس آماده رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی هستند.
