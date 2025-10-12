  1. استانها
  2. فارس
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

توکل: هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی رمز شکوفایی صادرات صنعتی است

توکل: هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی رمز شکوفایی صادرات صنعتی است

شیراز- رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی را نشانه اتحاد دانست و گفت: مسئولان استان آماده رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا توکل شوریجه، صبح یکشنبه در آئین افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ ضمن خوش‌آمدگویی به حضار، گفت: همه دور هم جمع شدیم تا از ظرفیت‌هایی که تا به امروز در استان فارس، این کشور چهار فصل و این ایران کوچک داشته‌ایم، استفاده کنیم و پیام ایران را به جهان برسانیم.

وی با انتقاد از ضعف در تبلیغ و ترویج ظرفیت‌های فارس، ادامه داد: شاید آن‌طور که باید، نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های خدادادی استان را در قاب رسانه تبلیغ و فرهنگ‌سازی کنیم. مأموریت امروز ما این است که این ظرفیت‌ها را به منصه ظهور برسانیم.

رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی، دیپلماسی اقتصادی و در کنار هم بودن را نشان از اتحاد و وحدت بخش خصوصی و دولتی دانست و با بیان اینکه این یک فرصت مغتنم است، افزود: امروز با تبادلات و تعاملات، به‌خصوص در زمینه صنعت و توانمندی‌های صادراتی، در کنار نخبگان اقتصادی کار اقتصادی می‌کنیم.

توکل رویداد شیراز اکسپو را از بزرگترین رویدادهای ملی دانست که در مسیر آبادانی و توسعه همه‌جانبه در کنار هم شکل گرفته است.

نماینده مردم کوار و سروستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختار حمایتی مجلس، تصریح کرد: مسئولان استان فارس آماده رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی هستند.

کد خبر 6619698

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ن IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      انشالله ایران به زودی بزرگترین اقتصاد خاورمیانه خواهد شد شکی نکنید امیدتان به خدا باشد

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها