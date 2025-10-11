وزیر ارتباطات: «استان فارس»کلید توسعه فناوری و حکمرانی هوشمند کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی صبح شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس با بیان اینکه فارس مهد تمدن ایران است، گفت: مقام معظم رهبری شهر شیراز و دانشگاه شیراز را به عنوان دارالعلم دانستند که این مسئولیت ما را در قبال این استان و شهر شیراز مضاعف خواهد کرد.

وی به ظرفیت‌های استان فارس در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و ادامه داد: در موضوع زیرساخت‌های هوش مصنوعی، ظرفیت ویژه‌ای در فارس وجود دارد؛ بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند برای خودشان تاریخ ایجاد کنند و ما فارس را به عنوان مهد تمدن می‌شناسیم؛ ارتباط این موضوع با هوش مصنوعی و استفاده از ظرفیت این فناوری نوین که نقطه عطفی در زندگی انسان‌ها است، وجود ارتباطات منطقی و معنایی به نام تولید محتوا است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه چقدر ظرفیت‌های تمدنی و تاریخی استان فارس را به کشور و دنیا معرفی کرده‌ایم، افزود: هوش مصنوعی نقطه‌ای می‌ایستد که می‌تواند برای تولید محتوایی که شاید در سال‌های گذشته به سادگی امروز نبود، راهگشا باشد؛ امروز تولید محتوا از روایت‌ها به لطف فناوری تسهیل شده است و از تولید محتوا در دولت و در وزارت ارتباطات حمایت ویژه می‌کنیم و امیدوارم نهضت تولید محتوا در کشور اتفاق بیفتد و اتفاقات خاص و ویژه‌ای را رقم بزند.

هاشمی گفت: حضور تمامی مدیران وزارت ارتباطات در استان فارس به این معنی‌ است که همکاران ما ظرفیت‌های فارس را باور دارند.

دولت چهاردهم به دنبال اجرای کامل فیبر نوری است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه در دولت چهاردهم به دنبال اجرای کامل فیبر نوری هستیم که با هم‌افزایی این موضوع تحقق پیدا خواهد کرد، گفت: این مهم بدون همراهی و کمک مدیران استانی به نتیجه نمی‌رسد؛ چرا که با محدودیت منابع مواجه هستیم؛ البته در بحث محدودیت منابع، ما استان فارس را مشمول این محدودیت نمی‌دانیم اما لازمه آن، این است بتوانیم منابع را در فارس جذب کنیم.

وی ادامه داد: اگر زیرساخت برپا کردن ۲۰۰ سایت را در فارس داریم، باید بلافاصله بتوانیم این سایت‌ها را روشن کنیم؛ هم در سایت‌های مربوط به تلفن همراه و همچنین ۵G که در دستور کار ویژه ماست و فرکانس ۵G در دولت چهاردهم در اختیار اپراتورها قرار گرفت، همراهی‌های مرتبط، مهم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر نقش فناوری در توسعه اقتصادی افزود: اگر صحبت از توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی می‌کنیم، بدون استفاده از ظرفیت فناوری امکان‌پذیر نیست؛ قانون‌گذار ۳۵ درصد مرتبط با رشد تکلیفی را متوجه بهره‌وری می‌داند و این ۳۵ درصد بدون شک بدون حضور فناوری ممکن نیست.

فارس سرشار از نیروهای متخصص و نام‌آشنا در حوزه فناوری است

هاشمی گفت: ظرفیت‌های دیگری هم در این خصوص وجود دارد و بحث استفاده از ظرفیت آی‌سی‌تی از زیرساخت تا اقدامات هوشمندسازی اجتناب ناپذیر است؛ در اقتصادهای پیشرو، سهم اقتصاد دیجیتال افزون بر ۴۰ درصد کل GDP است و اتفاقی ویژه است؛ شرکت‌های برتر دنیا، شرکت‌هایی هستند که روزانه با آن‌ها کار می‌کنیم؛ هرچه در بحث‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال و انرژی سرمایه‌گذاری کنیم، ظرفیتی خواهد بود که برای استان و کشور باقی می‌ماند.

وی به نقش نیروی انسانی متخصص اشاره کرد و ادامه داد: بدون داشتن نیروی انسانی متخصص و متبحر، توسعه و پیشرفت امکان پذیر نیست؛ استان فارس سرشار از نیروهای متخصص و نام‌آشنایی است که افتخارآفرینی کرده‌اند؛ دانشگاه‌های شاخصی در فارس هستند که شهرت بین‌المللی دارند و در بعضی از شاخه‌ها رتبه‌هایی دارند که در بسیاری از کشورها نداریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در تعاملات بین‌المللی با نگاه زیرساختی، شیراز ما به عنوان یکی از هاب‌های تبادل داده در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی است و همکاران ما تلاش کرده‌اند که این کار توسعه دهند و بخشی به همراهی و تعامل درون استانی برمی‌گردد؛ آماده هستیم که با مشارکت بخش خصوصی، قطب داده شیراز را توسعه دهیم و به ادله مختلف، جایش در فارس و شیراز است.

تاکید رئیس‌جمهور بر تسهیل ، شفاف‌سازی و مدیریت و حکمرانی هوشمند داده

هاشمی همچنین به موضوع پروژه جی‌نف (GNAF پایگاه نشانی ملی ژئوکد) پرداخت و گفت: نکته دیگر بحث مرتبط با جی‌نف است؛ این موضوع در دوره‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: تسهیل و شفاف‌سازی و مدیریت هوشمند داده و حکمرانی هوشمند مورد تاکید رئیس‌جمهور است؛ در بهداشت و سلامت، در توسعه با نگاه آمایش، بدون داشتن مکان ممکن نیست؛ بدون داشتن اطلاعات مکانی، صحبت از آمایش نمی‌توان کرد؛ نیازهای توسعه‌ای در حوزه بهداشت و سلامت در بحث جی‌نف، زیرساختی است و در بودجه‌ریزی هم باید مورد عنایت و نظر قرار بگیرد.