دبیرکل مجمع جهانی تقریب: دستاورد بزرگ مقاومت، بیداری وجدان جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شامگاه یکشنبه (۲۰ مهر) در دیدار با میهمانان هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی یادواره شهید محمد الدره، با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر جهان و به‌ویژه مردم فلسطین، گفت: دو سال مقاومت در برابر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، بی‌خانمانی، ویرانی مدارس، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی، یتیم شدن و جانبازی ده‌ها هزار فلسطینی، داغی بزرگ بر قلب امت اسلام و همه انسان‌های بیدار و عادل گذاشت. این داغ آن‌قدر عظیم است که وقتی سخن از صلح به میان می‌آید، انسان دچار دوگانگی درونی می‌شود. از یک سو، قرآن بر شدت عمل و مقاومت در برابر کفار تأکید دارد و از سوی دیگر، رحمت و مهربانی میان مؤمنان را واجب می‌داند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر اینکه مقاومت وظیفه‌ای بی‌زمان است، افزود: مقاومت تکلیف همیشگی ماست و محدود به زمان خاصی نیست. هر نشستی درباره صلح، ما را در درون به غلیان می‌کشاند، زیرا در پس هر صلح، خون‌ها، یتیمی‌ها، خرابی‌ها و دردهای فراوان نهفته است. اما در همین دو سال مقاومت، دستاوردهای بزرگی به‌دست آمد که مهم‌ترین آن، بیداری انسانی است؛ نه فقط در امت اسلام، بلکه در وجدان جهانی.

وی ادامه داد: امروز رژیم اسرائیل به چهره‌ای منفور در سطح جهان تبدیل شده و اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته است. میلیاردها دلار هزینه رسانه‌ای در طول نیم‌قرن گذشته برای مظلوم‌نمایی رژیم اسرائیل و القای امنیت و مشروعیت آن، بر باد رفت و نتیجه معکوس داد. این بزرگ‌ترین پیروزی در جنگ شناختی است.

شهریاری تصریح کرد: شاید ما در میدان نظامی بتوانیم با خمپاره و موشک از سرزمین خود دفاع کنیم، اما کافی نیست. باید بر دل‌های جهانیان نیز حاکم شویم. حکومت بر دل‌ها، بزرگ‌ترین دستاورد مقاومت است؛ زیرا توانستیم به دنیا نشان دهیم که مقاومت در برابر کفار مسلح، هنر و ایمان واقعی است و در رأس این ایستادگی، زنان و کودکان مظلوم فلسطینی قرار دارند. وقتی از هنر فلسطینیان سخن می‌گویم، منظورم فقط نیروهای مسلح نیست؛ بلکه هر کسی است که در میان ویرانی‌ها چادر زد و گفت: ما نمی‌رویم مگر آنکه دشمن از سرزمینمان بیرون رود، آنان سربازان جنگ شناختی‌اند که وجدان جهانی را دگرگون کردند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به گفتگوهای صلح، گفت: اکنون که به این دستاورد بزرگ رسیده‌ایم، مقاومت ادامه دارد. اما گفت‌وگوی صلح در شرم‌الشیخ، یادآور خاطرات تلخ گذشته است و ما را به تأمل وامی‌دارد. دشمنان می‌خواهند در صحنه جنگ شناختی، میدان را به نفع خود تغییر دهند. پرسش اینجاست که ما در برابر این گفتگوهای صلح چه مسئولیتی داریم؟ چگونه می‌توانیم اجازه دهیم که مقاومت به گفتمان صلح تقلیل یابد؟

وی با استناد به آیه شریفه «محمد رسول‌الله و الذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم»، افزود: در این آیه، دو ویژگی پیامبر و یارانش بیان شده است؛ شدت در برابر کفار و رحمت میان مؤمنان. این دو ویژگی در هم تنیده و ملازم یکدیگرند. یعنی مقاومت در برابر کفار و رحمت در میان مؤمنان، دو روی یک حقیقت‌اند.

شهریاری ادامه داد: ما اگر در مسیر صلح گام می‌گذاریم، باید محورهای کلیدی را در میدان گفت‌وگو مطرح کنیم: اول، خروج کامل ارتش رژیم اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی؛ دوم، باز شدن گذرگاه‌ها؛ سوم، ارسال آزادانه کمک‌های مردمی به گرسنگان و تشنگان؛ چهارم، فراهم شدن بستر حاکمیت مردم غزه بر سرنوشت خود؛ و پنجم، تشکیل دولت مستقل فلسطینی. این‌ها مطالبات واقعی ملت فلسطین است که باید در هر گفت‌وگوی صلح لحاظ شود.

وی با تأکید بر لزوم توازن میان مقاومت و رحمت افزود: رحمت میان مؤمنان به معنای پایان دادن به رنج بازماندگان است. هر فلسطینی که پدر، مادر، همسر یا فرزند خود را از دست داده، حامل دردی است که باید پایان یابد. اگر رحمت بخواهد میان ما بروز یابد، باید برای پایان دردهای آنان تلاش کنیم. بنابراین، گفتمان فلسطینی باید محور صلح باشد؛ زیرا آنان صاحبان واقعی میدان و دردکشیدگان اصلی‌اند. ما در بیرون میدان، شاهد و پشتیبان بوده‌ایم، اما درد واقعی را آنان چشیده‌اند. پس باید از تصمیم ملت فلسطین برای آینده خود حمایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر مقاومت اصل است، امروز تفسیر جدید آن در کنار رحمت معنا می‌یابد. ما از مقاومت دست برنداشته‌ایم، اما از گفت‌وگوی صلح استقبال می‌کنیم؛ چرا که این صلح، نه نشانه عقب‌نشینی، بلکه تجلی رحمت و پایان رنج بازماندگان فلسطینی است. این توازن میان أشداء و رحماء باید مبنای حرکت امت اسلامی باشد.

رئیس مؤسسه ندا الاقصی: وحدت مسلمانان مانع تحقق اهداف رژیم صهیونیستی است

در ادامه شیخ عقیل الکاظم، رئیس مؤسسه ندا الاقصی از عراق اظهار کرد: وحدت و برادری صف مسلمین را متحد می‌کند و این هدف والایی است که همه جوامع بشری همواره بر آن تأکید دارند و در بسیاری از آیات و احادیث نیز به آن اشاره شده است.

وی با بیان اینکه دشمنان پیوسته در تلاش برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان هستند، افزود: رژیم صهیونیستی در پی اشغال سرزمین‌های اسلامی و تأسیس اسرائیل بزرگ است، اما تا کنون به دلیل اتحاد مسلمانان نتوانسته به اهداف خود دست یابد.

الکاظم تصریح کرد: مردم غزه همواره در مسیر مقاومت و شهادت گام برداشته‌اند و در طول سال‌ها در برابر توطئه‌های رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده و از اهداف خود کوتاه نیامده‌اند.

وی از تلاش‌های ایران، به‌ویژه رهبر معظم انقلاب و دبیرکل مجمع تقریب، در زمینه برقراری وحدت میان مسلمانان تقدیر کرد.

خشم جهانی علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته است

در ادامه حسین رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا اظهار کرد: آتش‌بس در مراحل اولیه خود قرار دارد و باید منتظر نتایج آن بود.

رویوران با تأکید بر موفقیت بزرگ مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی افزود: مقاومت توانست دستاورد بزرگی به‌دست آورد و رژیم اسرائیل در تحقق اهداف خود در جنگ ناکام ماند. رژیم صهیونیستی با توسل به کشتار جمعی و تخریب زیرساخت‌های غزه، قصد داشت مردم فلسطین را وادار به مهاجرت به مصر کند، اما در این هدف نیز شکست خورد و امروز ناچار شده است با حماس پای میز مذاکره بنشیند.

وی ادامه داد: رژیم اسرائیل همواره قوانین بین‌المللی را نقض کرده و هیچ قانونی نیست که از سوی این رژیم زیر پا گذاشته نشده باشد. متأسفانه آمریکا و کشورهای غربی با حمایت از این رژیم اشغالگر، در کنار آن ایستاده‌اند.

این کارشناس مسائل غرب آسیا تصریح کرد: امروز خشم جهانی، به‌ویژه در کشورهای غربی، علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته و ملت‌ها با مردم فلسطین و غزه هم‌پیمان شده‌اند؛ این موج جهانی حمایت، اسرائیل را به هراس انداخته است. حتی بسیاری از کشورهای غیر اسلامی نیز به دفاع از انسانیت برخاسته‌اند و مقاومت غزه در تاریخ معاصر، افتخارآمیز و ستودنی است.

رویوران تأکید کرد: امت اسلامی باید به ضرورت همبستگی و وحدت واقف باشند، چراکه این امر یک تکلیف شرعی است. چگونه می‌توان ادعای اسلام داشت و در قیامت در برابر پیامبر اکرم (ص) ایستاد، در حالی که نسبت به مسأله غزه بی‌تفاوت بوده‌ایم؟

وی خاطرنشان کرد: آنچه در دو سال اخیر در غزه رخ داده، آثار مهمی به دنبال خواهد داشت. مردم نشان دادند که با نهادها و سازمان‌هایی که در برابر جنایات غزه سکوت کرده‌اند، همراه نیستند. مقاومت غزه توانست حس انسانیت را در امت اسلامی و حتی در میان ملت‌های غربی زنده کند تا در کنار مردم فلسطین بایستند.

در ادامه، معجز حاج المنصور، فعال تونسی با اشاره به نفوذ روزافزون آمریکا در منطقه اظهار کرد: ایالات متحده امروز در قلب جهان عرب و اسلامی حضور نظامی دارد و نیروهایش در مرزهای تونس، لیبی و الجزایر مستقر شده‌اند تا بتوانند در امور داخلی این کشورها مداخله کنند.

وی افزود: آمریکا با همکاری رژیم صهیونیستی و بدون توجه به حاکمان منطقه، هر سال طرح‌های جدیدی برای سلطه و تجزیه جهان عرب به اجرا می‌گذارد. مصر در حال حاضر در وضعیت ضعف قرار دارد و آمریکا و رژیم اسرائیل با حمایت از اتیوپی، توانسته‌اند سهم تاریخی مصر از آب نیل را کاهش دهند؛ این در حالی است که برتری نظامی ناتو، آمریکا و رژیم صهیونیستی بر کسی پوشیده نیست.

این فعال تونسی تأکید کرد: در این میان، تنها جمهوری اسلامی ایران است که در برابر طرح‌های سلطه‌جویانه ایستادگی کرده است. با وجود تمام فجایع انسانی، کشورهای عربی هنوز علیه نظام‌های وابسته خود قیام نکرده‌اند. حتی در تونس، با وجود موضع صریح دولت در حمایت از فلسطین، مردم هنوز شناخت درستی از ایران و مذهب تشیع ندارند، زیرا رسانه‌های غربی و فرانسوی طی سال‌ها ذهن مردم را با تبلیغات ضدایرانی پر کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه مقاومت در افکار عمومی تونس گفت: زمانی که سید مقاومت، شهید حسن نصرالله، سخن می‌گفت، مردم تونس با عشق و احترام به او گوش می‌دادند و قهوه‌خانه‌ها در سکوت فرو می‌رفتند. نصرالله برای مردم تونس نماد شرافت و مقاومت بود، هرچند بسیاری از آنان هنوز ایران و اندیشه شیعه را نمی‌شناختند.

المنصور ادامه داد: اما هنگامی که ایران در نبرد اخیر، موشک‌های خود را به قلب سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد و مراکز حساس رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد، مردم تونس با افتخار برای ایران دست زدند؛ ایرانی که رسانه‌ها تا دیروز چهره‌ای هیولایی از آن ترسیم کرده بودند.

وی خطاب به مسئولان و ملت ایران گفت: پس از پیروزی ایران و برقراری آتش‌بس، رسانه‌های وابسته در تونس کارزار تازه‌ای علیه ایران و هرگونه همکاری فرهنگی با آن آغاز کردند.

این فعال تونسی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: فلسطینی‌ها دست به کاری معجزه‌آسا زدند؛ مردمی محاصره‌شده و بی‌سلاح که با ایمان و شجاعت ایستادگی کردند، و تنها ایران بود که در کنار آنان قرار گرفت. در این میان، یمن نیز با نبرد ۷ اکتبر از چارچوب محلی خارج شد و به نماد جهانی ایمان و مقاومت تبدیل گشت؛ امروز همه درباره رزمندگان یمنی سخن می‌گویند که با باور دینی خود در برابر ناوها و جنگنده‌های آمریکا ایستاده‌اند، کاری که حتی قدرت‌های بزرگ از انجام آن ناتوان‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش وحدت اسلامی گفت: امت اسلامی دچار تفرقه است، اما مسئله فلسطین همواره ما را متحد می‌کند؛ هرگاه فلسطین می‌جنگد، مسلمانان دوباره به یاد وحدت خویش می‌افتند.

المنصور با قدردانی از جمهوری اسلامی ایران، ملت و مقام معظم رهبری تصریح کرد: ایران را از نزدیک نمی‌شناسم، اما از صمیم قلب می‌گویم: سپاس برای ایستادگی، ایمان و تلاش صادقانه‌تان در راه حق.

در ادامه، علی خلیلی، مجری و فعال فلسطینی مقیم ایران با انتقاد از مشروعیت حضور اشغالگران در نظام بین‌الملل اظهار کرد: چرا سفارت‌های اشغال‌گران در کشورهای دنیا وجود دارد؟ حتی سفارت آمریکا؟ همه می‌دانند که آمریکا، بریتانیا و دیگر قدرت‌های جهانی پشت سر اشغال ایستاده‌اند. ما در فلسطین تنها در برابر رژیم صهیونیستی قرار نداریم، بلکه در برابر کل جهان می‌جنگیم. امروز نیز مردم خسته غزه همچنان همان شعار را فریاد می‌زنند: زنده‌باد مقاومت و می‌خواهیم تمام فلسطین تاریخی آزاد شود.

وی درباره طرح موسوم به دو دولتی گفت: بیایید درباره طرح دو دولتی صحبت کنیم یعنی چه؟ چرا احساسات جمهوری اسلامی ایران که به مشارکت در این تصمیم اعتراض کرد، نباید مورد توجه قرار گیرد؟ من اهل جلیل هستم و جلیل در محدوده آن دولت فلسطین که از آن سخن می‌گویند قرار ندارد. یعنی بیش از هفت میلیون فلسطینی، نام فلسطین و حق بازگشت و کلید بازگشتشان را از دست داده‌اند. همه از پیروزی سخن می‌گویند، اما هنوز و هر روز خبر کشف پیکر شهدا از زیر آوار می‌رسد و آمار واقعی روشن نیست. می‌گویند ۶۷ هزار فلسطینی در این جنگ شهید شدند، اما تعداد بسیار بیشتر است. هفته گذشته یکی از سخنگویان ارتش اشغالگر اعتراف کرد که برای هر مبارز فلسطینی، دو غیرنظامی را کشته‌ایم و این یعنی ده‌ها هزار شهید.

خلیلی افزود: متأسفانه ما برای دیگران فقط به عدد تبدیل شده‌ایم؛ عددی که نه از انسان می‌گوید، نه از خانواده، نه از آرزو و اندیشه. فراموش کرده‌ایم که کودکان غزه، کودک‌اند؛ اما به آنان گفته می‌شود باید بجنگند، باید مقاومت کنند، زیرا تنها پیروزی از آن خداست. اما چرا بار جنگ فقط بر دوش مردم غزه است؟ رژیم اسرائیل می‌خواهد همه منطقه را بگیرد. هنوز مسئول شهرک‌نشینان وقتی از او پرسیدند می‌خواهید با مردم غزه و کرانه باختری چه کنید؟ گفت: ما از نهر تا بحر را می‌خواهیم. وقتی از او پرسیدند منظورتان رود اردن است؟ پاسخ دادند: از نیل تا فرات. پس عراق کجاست؟ مصر کجاست؟ اردن کجاست؟ مردم منطقه کجا هستند؟ چرا اسپانیا یا کلمبیا هنوز این دشمن را فعال نگه داشته‌اند؟

وی با انتقاد از انفعال جهان عرب در برابر مسئله فلسطین تأکید کرد: دنیای عرب همچنان خوابیده، رام و کف‌زن است. خشم مردم غزه متوجه همه است. این حاصل همان پیروزی‌هایی است که سال‌ها از آن سخن گفتیم. غزه همیشه ثابت کرده که پیروزی از آن خداست. مردم غزه نیازی ندارند کسی برایشان قرآن بخواند؛ همه‌شان مؤمن‌اند، اسیرند و مطمئن از پیروزی، اما چرا این مردم سهمی از انسانیت انسان مدرن ندارند؟ این سخن من از سر درد و اندوه است.

این فعال فلسطینی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: از لبنان تشکر می‌کنیم؛ از بزرگواری و عشق سید مقاومت، حضرت سید حسن نصرالله، که جوانان خود را در راه فلسطین فدا کرد. از عراق نیز سپاسگزاریم که هر آنچه در توان داشت، در حمایت از مقاومت عرضه کرد. و از یمن سعادتمند که هنوز فریاد می‌زند اسلحه‌ها در دست مقاومت است، نه در دست ما. و هرگز جمهوری اسلامی ایران را با همه اقشار و مذاهبش فراموش نخواهیم کرد. از همه شما که در کنار فلسطین ایستاده‌اید، سپاسگزاریم.

وی در پایان گفت: اما باید تکرار کنم آنچه را که از آغاز گفتم: غزه هنوز محاصره است، کودکان هنوز اسیرند، زندانیان آزاد نشده‌اند و اشغال هنوز از تمام سرزمین فلسطین تاریخی کنار نرفته است.