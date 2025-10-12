ملاقات هیئتی از مقاومت با صلیب سرخ درباره آزادی اسیران اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر ، یک منبع عالی رتبه در جنبش حماس در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: تماس‌های زیادی با طرف‌های میانجیگر برای بهبود لیست اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند در حال انجام است و طرف‌های میانجیگر نیز با وجود مخالفت اشغالگران همچنان به تلاش‌های خود برای دستیابی به لیست نهایی اسرا تلاش می‌کنند.

این منبع بیان کرد: گروه‌های مقاومت بر پایبندی خود به آزادی اسرای اسرائیلی بر اساس چهارچوب زمانی مورد توافق تاکید کرده و تعداد اسرای زنده و محل نگهداری آنان در نقاط مختلف نوار غزه را معین کرده تا زمینه برای آزادسازی آنان فراهم شود.

این مقام عالی رتبه جنبش حماس تاکید کرد: یک هیئت از مقاومت امشب با صلیب سرخ ملاقات خواهد کرد تا ساز و کار آزادی اسرای اسرائیلی را تعیین کند که قرار است در ۳ محور مختلف در نوار غزه انجام شود.

از سوی دیگر دفتر رسانه‌ای امور اسرای فلسطینی اعلام کرد که موانع پیچیده‌ای باعث شده همچنان لیست اسرایی که قرار است در توافق تبادل آزاد شوند که شامل اسرای غزه، زنان و کودکان هستند به طور رسمی اعلام نشود.

این نهاد فلسطینی بیان کرد: ما به انجام تلاش‌های شبانه روزی برای عبور از این موانع و تکمیل اقدامات لازم در این خصوص تاکید می‌کنیم تا اسامی اسرا را اعلام کرده و تمام جزئیات مربوط به این توافق به محض پایان رایزنی‌ها و قطعی شدن لیست نهایی تا آخرین اسم را رسانه‌ای خواهیم کرد.