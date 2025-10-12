ترامپ: جنگ غزه پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از ترک آمریکا و سفر به شرم الشیخ مصر که محل برگزاری نشست غیر مستقیم هیئت رژیم اسرائیل و نمایندگان گروه‌های فلسطین است، در اظهاراتی تازه گفت: این لحظه تاریخی خواهد بود و همه در انتظار آن هستند.

وی گفت که جنگ در غزه پایان یافت و توافق آتش بس پابرجا خواهد ماند.

ترامپ افزود: برای نخستین بار، همه بر سر یک واژه به توافق رسیده‌اند و آن، صلح است.

در همین حال، رادیو ارتش رژیم اسرائیل در گزارشی از پیام ترامپ به کنست خبر داد که در آن آمده است: امروز در آستانه یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دیپلماتیک تاریخ ایستاده‌ایم و تا دستیابی به صلحی کامل و پایدار از تلاش دست نخواهیم کشید.

ترامپ در ادامه پیام خود بدون اشاره به اینکه عامل بسیاری از بی‌ثباتی‌ها در منطقه خاورمیانه، سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا است، مدعی شد: با هم آینده‌ای سرشار از صلح و شکوفایی را برای تل‌آویو و منطقه رقم خواهیم زد.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: به‌زودی شورای صلحی برای غزه تشکیل خواهد شد. تضمین‌های شفاهی زیادی درباره توافق مربوط به غزه ارائه شده است.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: ممکن است آزادی اسیران کمی زودتر از موعد انجام شود.

وی در ادامه سخنان ادعایی خود گفت: اوضاع در غزه به خوبی پیش خواهد رفت.

رئیس جمهوری آمریکا با تمجید از نقش قطر گفت که این کشور به خاطر نقشی که در توافق غزه داشته شایسته ستایش است.

نتانیاهو عملکرد بسیار خوبی داشته است!

ترامپ ادعا کرد: رابطه من با نتانیاهو خوب است و او عملکرد بسیار خوبی داشته است.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین در ادامه گفت: بازسازی غزه باید فوراً آغاز شود.

وی با تکرار سخنان چند ماهه اخیر خود که به نوعی به دنبال ایران هراسی و دستاوردسازی برای خود است، ادعا کرد: اگر حمله به ایران نبود، توافق غزه در خطر قرار داشت، چرا که تهران دارای سلاح هسته‌ای می‌شد.

ادعاهای ترامپ درحالی است که مقامات ایرانی در مناسبت‌های مختلف اعلام کردند که تهران به دنبال استفاده صلح آمیز از دانش هسته‌ای است و قصد ندارد به سوی سلاح هسته‌ای برود.