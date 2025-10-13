  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۰

عباس اشرافی جاسکی سرپرست گمرک خمیر شد

بندرعباس - عباس اشرافی جاسکی طی حکمی از سوی ناظر گمرکات استان هرمزگان به سمت سرپرست جدید گمرک شهرستان خمیر منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اشرافی جاسکی با ۲۲ سال سابقه مدیریت در حوزه‌های مختلف از این پس مسئولیت هدایت گمرک شهرستان خمیر را بر عهده خواهد گرفت.

وی پیش از این ۵ سال ریاست اداره ارشاد اسلامی جاسک و ۵ سال مدیریت گمرک جاسک را در کارنامه خود داشته است.

اشرافی که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت است با بهره‌گیری از تجربیات گسترده‌اش در زمینه‌های مدیریتی و اجرایی به دنبال ارتقای کیفیت عملکرد گمرکات و توسعه زیرساخت‌های تجاری در منطقه خواهد بود.

این انتصاب در راستای تقویت عملکرد گمرکات و تسهیل فرآیندهای تجاری و اقتصادی در شهرستان خمیر و استان هرمزگان انجام گرفته است.

کد خبر 6620334

