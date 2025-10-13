  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

استقبال حماس از اظهارات ترامپ درباره غزه

سخنگوی حماس از اظهارات ترامپ درباره پایان جنگ غزه به شدت استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، حازم قاسم سخنگوی حماس از موضع گیری رئیس جمهور آمریکا درباره پایان جنگ غزه استقبال کرد.

وی افزود: از میانجی گران می خواهیم که مراقب رفتار اشغالگران و تضمین عدم ازسرگیری تجاوزاتش به غزه باشند.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بدو ورود به سرزمین‌های اشغالی گفت که همه از توافق آتش بس در غزه خوشحال هستند و از این توافق استقبال می‌کنند.

وی با ابراز این نکته که جنگ در غزه به پایان رسیده است، گفت: به اعتقاد من توافق آتش بس در غزه پایدار خواهد ماند.

ترامپ گفت که قطری‌ها کمک زیادی در رسیدن به توافق آتش بس در غزه داشته‌اند و به همین علت شایسته تقدیر هستند.

