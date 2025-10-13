  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۴:۱۵

انگلیس: برای بازسازی غزه باید با «جدیت و سرعت» اقدام کرد

در پی اعلام توافق آتش‌بس در غزه، مقامات ارشد انگلیسی مدعی حمایت لندن از بازسازی این منطقه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کر استارمر، نخست وزیر انگلیس که به مصر سفر کرده است، با انتشار پیامی در صفحه خود در شبکه ایکس نوشت: در مصر حضور دارم، جایی که با رهبران بین‌المللی دیدار خواهم کرد تا نخستین اقدام حیاتی به سوی صلح خاورمیانه را رقم بزنیم.

وی مدعی شد: انگلیس آماده است تا از بازسازی غزه حمایت کند و ما با متحدان مان همکاری خواهیم کرد تا آینده‌ای باثبات برای منطقه تضمین شود.

در همین راستا، ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس در اظهاراتی در همین راستا، گفت: اکنون نیاز داریم تا با همان جدیت و سرعت برای تدوین طرحی جهت بازسازی غزه اقدام کنیم.

وی گفت: باید آواربرداری شود، زیرساخت‌ها ترمیم، خدمات مراقبت‌های بهداشتی احیا شوند و منازل نوار غزه بازسازی شود.

کوپر گفت: گرچه فلسطینی‌ها باید تلاش‌های احیای بلندمدت را رهبری کنند، اما ضروری است که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای این بازسازی جذب شود.

