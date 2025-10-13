انگلیس: برای بازسازی غزه باید با «جدیت و سرعت» اقدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کر استارمر، نخست وزیر انگلیس که به مصر سفر کرده است، با انتشار پیامی در صفحه خود در شبکه ایکس نوشت: در مصر حضور دارم، جایی که با رهبران بینالمللی دیدار خواهم کرد تا نخستین اقدام حیاتی به سوی صلح خاورمیانه را رقم بزنیم.
وی مدعی شد: انگلیس آماده است تا از بازسازی غزه حمایت کند و ما با متحدان مان همکاری خواهیم کرد تا آیندهای باثبات برای منطقه تضمین شود.
در همین راستا، ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس در اظهاراتی در همین راستا، گفت: اکنون نیاز داریم تا با همان جدیت و سرعت برای تدوین طرحی جهت بازسازی غزه اقدام کنیم.
وی گفت: باید آواربرداری شود، زیرساختها ترمیم، خدمات مراقبتهای بهداشتی احیا شوند و منازل نوار غزه بازسازی شود.
کوپر گفت: گرچه فلسطینیها باید تلاشهای احیای بلندمدت را رهبری کنند، اما ضروری است که سرمایهگذاریهای عظیمی برای این بازسازی جذب شود.
نظر شما