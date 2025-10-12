  1. بین الملل
آماده شدن صلیب سرخ برای تحویل گرفتن اسیران فلسطینی

منابع خبری غربی خبر دادند که کمیته صلیب سرخ برای تحویل گرفتن اسرای فلسطینی آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دفاتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در شهر دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه در حال آماده شدن برای تحویل گرفتن اسرای فلسطینی هستند که قرار است مطابق توافق اخیر آزاد شوند.

در همین حال، شبکه صهیونیستی کانال ۱۲ اعلام کرد که وزرای کابینه رژیم اسرائیل در حال انجام رایزنی‌های تلفنی برای تأیید تغییراتی در فهرست اسرای فلسطینی هستند که قرار است طی مرحله آتی آزاد شوند.

به گفته این شبکه، در پی بازبینی فهرست، دو نام از اسرای فلسطینی از فهرست اولیه حذف شده‌اند که یکی از آن‌ها پیش‌تر آزاد شده بود.

این شبکه به ماهیت این دو اسیر فلسطینی هیچ اشاره‌ای نکرده است.

شبکه کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که کابینه این رژیم با یک فهرست ذخیره از اسیران فلسطینی شامل پنج اسیر از نوار غزه موافقت کرده است تا در صورت ایجاد تغییرات در فهرست اصلی، این افراد آزاد شوند.

بر اساس این گزارش، در میان اسامی این فهرست، اسم «حسام ابوصافیه» نیز دیده می‌شود.

