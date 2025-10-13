به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز دوشنبه بیست و یکم مهرماه با ثبت عدد ۱۵۲ در وضعیت قرمز (ناسالم برای تمامی گروه‌ها) قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۵۴ در در وضعیت قرمز (ناسالم برای تمامی گروه‌ها) قرار داشت.

وضعیت هوا در مناطق صدف، ویلا و رسالت در وضعیت نارنجی و برای گروه‌های حساس ناسالم است و در تمامی مناطق دیگر سطح شهر مشهد کیفیت هوا در وضعیت قرمز و در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد.