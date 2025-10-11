کیفیت هوای مشهد قرمز شد؛ تنفس در شهر برای همه ناسالم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز شنبه نوزدهم مهرماه با ثبت عدد ۱۶۶ در وضعیت قرمز(ناسالم برای تمامی گروه ها) قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۲۴ در در وضعیت نارنجی(ناسالم برای گروه های حساس) قرار داشت.

کیفیت هوا در منطقه چمن، سجاد، ویلا، وحدت و ساختمان با شاخص عدد ۱۷۱ در وضعیت قرمز(ناسالم برای تمامی گروه ها) قرار دارد و آوینی، سرافرازان، طرق، الهیه و نخریسی در وضعیت نارنجی(ناسالم برای گروه های حساس) قراردارد و بقیه مناطق در وضعیت قابل قبول گزارش شده اند.