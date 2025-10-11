  1. استانها
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

هواشناسی خراسان رضوی در پی توفان گرد و خاک هشدار نارنجی صادر کرد

مشهد- مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی با صدور بیانیه‌ای با اشاره به تغییر فشار و افزایش آلودگی هوا ناشی از نفوذ گرد و خاک و توفان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی خراسان رضوی طی اطلاعیه‌ای امروز شنبه اعلام کرد: در پی ورود جریانات ناتراز میانی جو به استان از ظهر امروز (۱۹ مهرماه) توفان گرد و غبار در خراسان رضوی آغاز شده که موجب بالا رفتن محسوس شاخص کیفیت هوا و وقوع خسارت در مناطق مستعد می شود.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در ۲۴ ساعت آینده، شاخص کیفیت هوا در همه ساعات فراتر از ۲۰۰ و به حد ناسالم برای همه گروه‌ها برسد که این وضعیت تا اواخر ساعات روز دوشنبه هفته جاری نیز ادامه یابد.

همچنین در این اطلاعیه بر اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی به علت افزایش شدت وزش باد، استفاده شهروندان از ماسک و توجه به توصیه‌های کارگروه اضطرار آلودگی هوا تاکید شده است.

