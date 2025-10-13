تامین ۲۰۰ جای پارک در مجاورت بازار کهنه قم

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حلواییزاده از تکمیل اسکلت پروژه ساخت پارکینگ شهید رستگاریمقدم خبر داد و اظهار کرد: اسکلت این مجموعه بهطور کامل اجرا شده است و در مرحله تصمیم گیری برای همکف پروژه هستیم.
وی با اشاره به موقعیت خاص این پارکینگ در محدوده بافت تاریخی و مرکز شهر قم افزود: این پروژه در نقطهای جانمایی شده که با کمبود شدید فضای پارک روبهرو است و با بهرهبرداری از آن، حدود ۲۰۰ جای پارک در مجاورت بازار کهنه ایجاد خواهد شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم عنوان کرد: طراحی طبقه همکف همچنان در مرحله بررسی و رایزنی قرار دارد و برای این محدوده تاکنون چند طرح ارائه شده، اما به دلیل حساسیت فرهنگی و اجتماعی موقعیت پروژه، هنوز طرح نهایی مورد تأیید قرار نگرفته است.
حلواییزاده ادامه داد: در طراحی این مجموعه، موضوعاتی همچون برگزاری آئینهای مذهبی، ملاحظات اقتصادی و ایجاد محور پشتیبان بازار کهنه از موارد مورد توجه کارشناسان است.
وی تأکید کرد: به محض تصویب طرح فاز یک، اجرای فاز دوم و عملیات عمرانی طبقه همکف آغاز خواهد شد و پارکینگ به طور کامل تکمیل میشود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم پیشرفت فیزیکی پروژه را ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: تأخیرهای ایجادشده تنها به دلیل فرایند تصمیمگیری برای طراحی طبقه همکف بوده است.
