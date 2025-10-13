  1. استانها
  2. قم
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۷

تامین ۲۰۰ جای پارک در مجاورت بازار کهنه قم

تامین ۲۰۰ جای پارک در مجاورت بازار کهنه قم

قم- معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از تامین ۲۰۰ جای پارک در مجاورت بازار کهنه قم در کنار ایجاد فضاهای فرهنگی و خدماتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حلوایی‌زاده از تکمیل اسکلت پروژه ساخت پارکینگ شهید رستگاری‌مقدم خبر داد و اظهار کرد: اسکلت این مجموعه به‌طور کامل اجرا شده است و در مرحله تصمیم گیری برای همکف پروژه هستیم.

وی با اشاره به موقعیت خاص این پارکینگ در محدوده بافت تاریخی و مرکز شهر قم افزود: این پروژه در نقطه‌ای جانمایی شده که با کمبود شدید فضای پارک روبه‌رو است و با بهره‌برداری از آن، حدود ۲۰۰ جای پارک در مجاورت بازار کهنه ایجاد خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم عنوان کرد: طراحی طبقه همکف همچنان در مرحله بررسی و رایزنی قرار دارد و برای این محدوده تاکنون چند طرح ارائه شده، اما به دلیل حساسیت فرهنگی و اجتماعی موقعیت پروژه، هنوز طرح نهایی مورد تأیید قرار نگرفته است.

حلوایی‌زاده ادامه داد: در طراحی این مجموعه، موضوعاتی همچون برگزاری آئین‌های مذهبی، ملاحظات اقتصادی و ایجاد محور پشتیبان بازار کهنه از موارد مورد توجه کارشناسان است.

وی تأکید کرد: به محض تصویب طرح فاز یک، اجرای فاز دوم و عملیات عمرانی طبقه همکف آغاز خواهد شد و پارکینگ به طور کامل تکمیل می‌شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم پیشرفت فیزیکی پروژه را ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: تأخیرهای ایجادشده تنها به دلیل فرایند تصمیم‌گیری برای طراحی طبقه همکف بوده است.

کد خبر 6620465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها