تأکید استاندار بر تسریع عملیات اجرایی پروژه فرودگاه قم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعدازظهر پنجشنبه در جریان بازدید از مراحل احداث فرودگاه بینالمللی قم و در نشست مشترک با مدیران پروژه، نمایندگان دستگاههای اجرایی، پیمانکاران و سرمایهگذاران، ضمن قدردانی از تلاش نیروهای فنی و اجرایی، این پروژه را یک اولویت مهم برای ارتقای جایگاه قم در شبکه پروازی کشور و منطقه دانست.
وی با بیان اینکه روند اجرای طرح باید بر اساس برنامه زمانبندی دقیق و با تعیین تکالیف روشن برای دستگاهها پیگیری شود، گفت: گزارشدهی منظم، تعیین ضربالاجلهای کارشناسی و پایش مستمر پیشرفت پروژه از الزامات اصلی تکمیل این فرودگاه است.
استاندار قم در ادامه به محورهای اصلی مورد تأکید خود اشاره کرد و افزود: پیمانکاران و دستگاههای مسئول موظفاند با استفاده از گزارشهای کارشناسی، روند ساخت را بدون وقفه دنبال کنند.
بهنامجو از انجام مکاتبات و هماهنگیهای لازم با وزارت راه و سایر نهادهای ملی برای رفع موانع اجرایی خبر داد و خواستار افزایش سطح همکاری این دستگاهها شد.
استاندار بر ضرورت تأمین تجهیزات ناوبری و پشتیبانی پروازی تأکید کرد و استفاده از ظرفیتهای داخلی را یک اولویت دانست.
وی توجه به هویت معماری ایرانی اسلامی در طراحی پایانهها و فضاهای عمومی را از الزامات پروژه برشمرد و افزود: فرودگاه قم باید علاوه بر کارکرد عملیاتی، نمادی فرهنگی و هویتی برای استان باشد.
بهنامجو خواستار ارائه گزارشهای دقیق مالی و تضمین حقوق پیمانکاران شد و تأکید کرد: شفافیت، اعتماد سرمایهگذاران و افکار عمومی را تقویت میکند.
استاندار قم همچنین بر لزوم تشکیل کارگروههای تخصصی با مشارکت دانشگاهها و نظاممهندسی برای ارتقای کیفیت فنی پروژه تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از حضور نیروهای بومی در این طرح، حفظ کرامت کارگران و تأمین منابع لازم برای تکمیل زیرساختهای خدماتی نظیر پارکینگ، محوطهسازی و شبکههای تأسیسات را ضروری دانست.
استاندار قم تصریح کرد: پیگیریهای بیندستگاهی تا زمان تکمیل پروژه ادامه خواهد داشت و آمادگی استان برای همکاری کامل با ستادهای ملی و سرمایهگذاران همچنان برقرار است.
نظر شما