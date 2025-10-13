  1. جامعه
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۰

«سازمان ملی جوانان» پس از ۱۵ سال فعالیت خود را آغاز می‌کند

«سازمان ملی جوانان» پس از ۱۵ سال فعالیت خود را آغاز می‌کند

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: روند احیای سازمان ملی جوانان نهایی شده است؛ این اقدام یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های جامعه جوان در این حوزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان کشور گفت: آخرین جلسه رسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان، معاونان وزارت و رفیع زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد و پس از آن نیز چندین نشست کارشناسی برای نهایی‌سازی ساختار جدید تشکیل شده است.

رحیمی با اشاره به استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور برای تلفیق و هم‌افزایی فعالیت‌های موازی دستگاه‌های دولتی در حوزه جوانان، گفت: ما در مسیر نهایی‌سازی احیای سازمان هستیم و ظرف یک تا دو هفته آینده خبر خوش این اتفاق بزرگ را به‌عنوان هدیه دولت وفاق به جوانان ایران اعلام خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: سازمان ملی جوانان پس از احیا، ذیل وزارت ورزش و جوانان فعالیت خواهد کرد و مأموریت‌های قانونی دولت در حوزه جوانان را به‌صورت متمرکز، هدفمند و کارآمد دنبال می‌کند. این سازمان بار دیگر به محملی برای فعالیت‌های ساختاری و امیدبخش نسل جوان کشور تبدیل خواهد شد.

