محمدرضا رستمی دبیر شورای راهبردی امورجوانان در واکنش به تصویب انتزاع حوزه جوانان از وزارت ورزش در شورای راهبردی امور جوانان گفت: هنوز هیچکدام از ساختارهای پیشنهادشده در شورای راهبردی به تصویب نرسیده است. من به عنوان دبیر و عضو شورای راهبردی، به خاطر ندارم مصوبه‌ای در این زمینه، تا آخرین جلسه‌ای که تاکنون برگزار شده، داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این شورا انواع ساختارهای ممکن حوزه جوانان بررسی و پنج ساختار پیشنهادی در حال کارشناسی است و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده.

این عضو شورای راهبردی با بیان اینکه این شورا، شورای مشورتی برای وزیر است که مصوبه شورا مبنای تصمیم‌گیری وزیر قرار خواهد گرفت، گفت: تصمیم نهایی در خصوص موضوع تفکیک بخش جوانان با وزیر است. ما هر آنچه به عنوان تصمیم کارشناسی در این شورا به آن می‌رسیم به وزیر پیشنهاد می‌کنیم اما در نهایت تصمیم وزیر است که چه موضوعی را به هیئت دولت پیشنهاد کند.

وی در خصوص پنج پیشنهاد شورای راهبردی در خصوص تفکیک امور جوانان گفت: یک پیشنهاد حفظ وضعیت موجود و ارتقای امور جوانان به قائم‌مقامی وزیر بود. همچنین ایجاد سازمان ملی جوانان زیرنظر وزارت ورزش که در اینجا نیز مدیر سازمان ملی جوانان به عنوان قائم‌مقام وزیر مطرح است. پیشنهاد دیگر، ایجاد سازمان ملی جوانان که رئیس آن، معاون رئیس جمهور خواهد بود. پیشنهاد بعدی، تعیین مشاور جوانان رئیس جمهور بود که به عنوان سیاستگذار فعالیت کند و یا معاون رئیس جمهور که به کارهای ستادی و برنامه‌ریزی در امور جوانان بپردازد. اما هنوز در خصوص هیچکدام از این پیشنهادات به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.

وی در پاسخ به پرسش درباره ارسال لایحه قانونی اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان از سوی وزیر به هیئت دولت، گفت: در این لایحه بخش جوانان به عنوان قائم مقام وزیر مطرح شده است که یکی از پیشنهادات ما برای انتزاع حوزه جوانان همین بود.

رستمی تأکید کرد: کار موازی در بخش اجرایی شدن تفکیک امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان انجام نمی‌شود. در شورای راهبردی کارشناسان این حوزه در حال بررسی بهترین ساختار برای حوزه جوانان هستند که این موضوع اجرایی شدنش بسیار طول می‌کشد. بنابر این لایحه‌ای که وزیر به هیئت دولت ارسال کرده، باید به دولت ارسال می‌شد و ما نمی‌توانیم این لایحه را متوقف کنیم تا بحث‌های شورای راهبردی به نتیجه برسد. ممکن است پیشنهاد شورای راهبردی برای اجرایی شدنش سال‌ها زمان ببرد. ما نمی‌توانیم همه طرح‌ها را متوقف کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر نظر شورای راهبردی به ایجاد معاون رئیس جمهور در امور جوانان باشد در حالیکه در این لایحه پیشنهاد قائم‌مقامی وزیر برای امور جوانان داده شد گفت:شورای راهبردی، شورایی مشورتی است که وزیر ورزش و جوانان اعلام کرده است تصمیم این شورا را مبنای تفکیک امور جوانان از این وزارتخانه قرار می‌دهد. هر آنچه که در این شورا به تصویب برسد به عنوان لایحه به دولت ارائه و پس از بررسی به مجلس داده می‌شود. این پروسه، طولانی است و ما نمی‌توانیم به خاطر تصمیم نهایی شورای راهبردی، لایحه "اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان "را متوقف کنیم اما طی چند هفته آینده نیز شورای راهبردی در خصوص امور جوانان به جمع‌بندی‌های نهایی می‌رسد.



