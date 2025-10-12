  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی از مقابل حوزه هنری

تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی سه شنبه ۲۲ مهر ساعت ۹ صبح از مقابل حوزه هنری به سمت بهشت زهرا (س) خواهد بود.

محمدرضا باقری مدیر روابط عمومی حوزه هنری با اشاره به جزئیات تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی به خبرنگار مهر بیان کرد: تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی سه شنبه ۲۲ مهر ساعت ۹ صبح از مقابل حوزه هنری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: مراسم تشییع پیکر وی از مقابل حوزه هنری به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) انجام می‌شود.

وی در پایان گفت: آقای کاسبی از موسسان حوزه هنری و از هنرمندان بنام و پیشکسوت هنر انقلاب بوده است که دین بالایی هم به گردن هنر انقلاب داشته است. تشییع پیکر وی از حوزه هنری نیز با تصمیم خانواده اش و حوزه هنری انجام گرفت.

عطیه موذن

      درود به روح آسمانی هنرمند واقعا" مردمی... ان شاء الله دستت به ركاب صاحب ذوالحناح باشد..

