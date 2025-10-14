  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

لاریجانی: علاقه محمد کاسبی به ارزش‌های دینی فراموش نشدنی است

دبیر شورای عالی امنیت ملی درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت و در پیامی نوشت: علاقۀ وی به آرمان‌ها و ارزش‌های والای دینی نیز فراموش‌ناشدنی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی درگذشت محمد کاسبی هنرمند کشورمان را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون

خبر درگذشت هنرمند متعهد و ارجمند، مرحوم جناب آقای محمد کاسبی، باعث تألم و تأثر اینجانب شد.

در کنار حضور حرفه‌ای ایشان در قاب سینما و تلویزیون، دلبستگی و علاقۀ وی به آرمان‌ها و ارزش‌های والای دینی نیز فراموش‌ناشدنی است.

از خداوند متعال مسئلت دارم به روح بلند ایشان اجری جزیل و به خانوادۀ محترمشان صبری جمیل عنایت فرماید.

علی لاریجانی

کد خبر 6621931
اكرم سادات حسيني شبستري

