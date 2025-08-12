اکران دوباره «هورلقا» در خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، مستند پرتره «هورلقا» ساخته امید خاکپورنیا که اکران آن به دلیل قطعی برق متوقف شد، یکشنبه آینده در خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
این مستند که محصول سال ۱۴۰۳ است، در قالب صد و ششمین برنامه «مستندات یکشنبه» در خانه هنرمندان ایران اکران میشود و سام گیوراد نویسنده و پژوهشگر درباره آن صحبت میکنند.
این مستند ۱۱۰ دقیقهای که سفری است به تاریخ و فرهنگ و هنر معاصر ایران، درباره بانو حوری اعتصام تحصیل کرده در رشته باستانشناسی، موزهدار موزه نگارستان، تهیهکننده مستندهای پرشمار برای تلویزیون ملی ایران و طراح صحنه فیلم سینمایی «شطرنج باد» محمدرضا اصلانی است. وی از خاندانی بزرگ و پر تاریخ میآید و داستان زیست او حیرتانگیز و جذاب است.
«هورلقا» ساعت ۱۸ یکشنبه ۲۶ مرداد در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
