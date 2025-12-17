به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت روز ملی حملونقل با حضور مدیران شهری و جمعی از رانندگان و دوچرخهسواران منطقه ۱۲ تهران برگزار شد.
محمد آئینی در این مراسم ضمن تبریک روز ملی حمل و نقل به دستاوردهای مهم حوزه حملونقل عمومی اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای شهرداری تهران و توجه ویژه دکتر زاکانی، ۸۰ درصد اتوبوسهای منطقه ۱۲ برقی شدهاند و از مجموع اتوبوسهای برقی وارد شده به تهران، ۱۰۸ دستگاه در منطقه ۱۲ به کار گرفته شده است.
آئینی افزود: در طول چهار سال گذشته، ۲۲ ایستگاه مترو در تهران افتتاح شده که دو ایستگاه در منطقه ۱۲ قرار دارد و همچنین یک ایستگاه دیگر نیز تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
در ادامه مهدی گلشنی نیز با اشاره به اجرای طرح جامع ساماندهی پیادهروها در منطقه ۱۲ گفت: این طرح با هدف کاهش ترافیک، ساماندهی عبور و مرور و مقابله با هجوم موتورسیکلتها آغاز شده است و مطالعات آن انجام شده و توسعه شبکه پیادهروها میتواند شرایط بهداشتی و ایمنی منطقه را بهبود بخشد.
وی ضمن قدردانی از معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه و همکارانش که طی مدت مسئولیت خود در حوزه ترافیک منطقه ۱۲ اقدامات مؤثری انجام دادهاند، تأکید کرد: همکاری پلیس راهور در اجرای این طرح نقشی کلیدی دارد و تعامل میان مدیریت شهری و پلیس میتواند تحولات مثبت و پایدار در حملونقل شهری رقم بزند.
در پایان مراسم از جمعی راننده شرکت واحد، سازمان تاکسیرانی، راهبران مترو، دوچرخه سوار و دیگر فعالان حوزه حملونقل عمومی تقدیر شد
