بزرگراه آزادگان در محدوده کدام مناطق تهران خطرخیزتر است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلشنی، مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات در راستای کاهش تصادفات در بزرگراه آزادگان، اظهار کرد: بزرگترین کاری که برای بزرگراه آزادگان انجام شد؛ شناسایی علت تصادفات و تحلیل‌های لازم روی هر یک از این علت‌ها بود. به طوری که سال گذشته اعتبار مناسبی برای ایمن سازی بزرگراه آزادگان لحاظ شد. بزرگراه آزادگان بزرگراهی طولانی است که در محدوده مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و۲۲ شهر تهران واقع شده است.

وی با تاکید بر اینکه عمده مشکلات و حوادث در محدوده مناطق ۱۸ و ۱۹ بود که با تمرکز اعتباری خوبی که داشتیم توانستیم از سال گذشته فعالیت‌های جدی و مؤثری در این محدوده انجام بدهیم، گفت: یکی از موضوعات اصلی جایگزینی گاردریل‌ها با نیوجرسی بوده که در بخش بزرگی انجام شد. از دیگر مواردی که برای افزایش ایمنی انجام شد؛ رفع نواقص روشنایی، استقرار تجهیزات ترافیکی و پروژه‌های ایمن سازی در نقاط حادثه خیز است که این اقدامات منجر به نتایج مؤثری شده است.

گلشنی خاطرنشان کرد: عمده علت تصادفات سطح شهر تهران طبق آمار پلیس، عدم توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی است. ۴۳ درصد تصادفات نیز مربوط به حواس پرتی راننده است. اینها مواردی است که باید به صورت فرهنگ سازی مورد توجه قرار بگیرد. با این حال شهرداری تهران در تلاش است که با انجام فعالیت‌های مهندسی از میزان تصادفات بکاهد.