۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

اسامی ۵ فرآورده‌ غذایی غیرمجاز منتشر شد

روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تازه‌ای از فرآورده‌های غذایی فاقد مجوز بهداشتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو از مردم درخواست دارد چنانچه با این محصولات مواجه شدند، حتماً با سازمان غذا و دارو تماس بگیرند.

فهرست فرآورده‌های غذایی غیرمجاز

لواشک (هلما)

ترشی انبه (AHMED)

نوشابه انرژی زا (HAPPY)

اسنک مخلوط (DING DONG)

زعفران (زرد طلایی ارغوان)

مصرف این محصولات به دلیل نبود اطلاعات ترکیبات و شرایط نگهداری، خطراتی برای سلامت دارد.

مردم در صورت مشاهده، موضوع را به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور گزارش دهند.

