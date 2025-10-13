به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون هندبال آسیا برنامه مسابقات هندبال در دو بخش دختران و پسران در جریان بازیهای آسیایی جوانان را اعلام کرد که براساس آن تیمهای ملی جوانان دختر و پسر ایران باید در نخستین بازی خود در این رقابتها به ترتیب به مصاف چین و هنگکنگ بروند.
تیم ملی هندبال جوانان پسر ایران که در گروه C بازیهای آسیایی جوانان با تیمهای امارات متحده عربی، قزاقستان و هنگکنگ همگروه است، ابتدا باید با هنگکنگ مصاف کند، سپس با قزاقستان دیدار میکند و در آخرین دیدار مرحله مقدماتی خود با امارات متحده عربی روبرو میشود.
برنامه کامل رقابتهای تیم ملی هندبال جوانان پسر ایران در بازیهای آسیایی به این ترتیب است:
یکشنبه ۲۷ مهر
* ایران – هنگکنگ
دوشنبه ۲۸ مهر
* ایران – قزاقستان
سهشنبه ۲۹ مهر
*ایران – امارات متحده عربی
مرحله بعدی این مسابقات در بخش پسران از اول آبان آغاز خواهد شد.
همچنین تیم ملی هندبال جوانان دختر که در بازیهای آسیایی جوانان باید به صورت دوره ای به مصاف رقبای خود برود، در نخستین دیدار خود ابتدا با چین بازی میکند، سپس مقابل ازبکستان، قزاقستان، تایلند، هند و هنگکنگ صفآرایی خواهد کرد.
برنامه کامل دیدارهای تیم ملی هندبال جوانان دختر در بازیهای آسیایی جوانان به این شرح است:
دوشنبه ۲۸ مهر
* ایران – چین
سهشنبه ۲۹ مهر
* ایران – ازبکستان
پنجشنبه- اول آبان
* ایران – قزاقستان
یکشنبه – ۴ آبان
* ایران – تایلند
سهشنبه – ۶ آبان
* ایران – هند
پنجشنبه – ۸ آبان
* ایران – هنگ کنگ
گفتنی است؛ مسابقات هندبال سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از ۲۷ مهر تا ۸ آبان ماه به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد.
