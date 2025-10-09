  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

معرفی همگروه‌های جدید پسران هندبال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان

بر اساس قرعه‌‎کشی جدید مسابقات هندبال بازی های آسیایی جوانان، تیم‏ های کویت، چین، امارات، تایلند و قزاقستان به عنوان همگروه های جدید تیم ایران مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه‌کشی جدید مسابقات هندبال پسران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین برگزار شد که طی آن تیم‌های هندبال جوانان پسر ایران در گروه B با تیم‌های کویت، چین، امارات متحده عربی، تایلند و قزاقستان همگروه شد.

در گروه A نیز بحرین، عربستان، اردن، مالدیو و هنگ کنگ قرار گرفتند.

گروه‌بندی مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی جوانان در بخش پسران به این شرح است:

گروه A: بحرین، عربستان، اردن، مالدیو، هنگ کنگ

گروه B: کویت، ایران، چین، امارات، تایلند، قزاقستان

گفتنی است؛ بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در رشته هندبال از ۲۷ مهرماه با حضور ۱۱ تیم در بخش پسران برگزار خواهد شد.

