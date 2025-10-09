به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه‌کشی جدید مسابقات هندبال پسران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین برگزار شد که طی آن تیم‌های هندبال جوانان پسر ایران در گروه B با تیم‌های کویت، چین، امارات متحده عربی، تایلند و قزاقستان همگروه شد.

در گروه A نیز بحرین، عربستان، اردن، مالدیو و هنگ کنگ قرار گرفتند.

گروه‌بندی مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی جوانان در بخش پسران به این شرح است:

گروه A: بحرین، عربستان، اردن، مالدیو، هنگ کنگ

گروه B: کویت، ایران، چین، امارات، تایلند، قزاقستان

گفتنی است؛ بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در رشته هندبال از ۲۷ مهرماه با حضور ۱۱ تیم در بخش پسران برگزار خواهد شد.