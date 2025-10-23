  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

بازیهای آسیایی جوانان - بحرین

سومین پیروزی تیم هندبال پسران ایران برابر قزاقستان

ملی‌پوشان جوان هندبال ایران با شکست قزاقستان سومین پیروزی خود را ثبت کردند تا شمار امتیازات خود را به ۶ برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال جوانان پسر ایران در مرحله گروهی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ظهر امروز از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران در سالن "ام‌الحصم" منامه مقابل قزاقستان به میدان رفت و با کسب یک پیروزی دیگر، سومین برد خود را جشن گرفت.‌

ملی‌پوشان کشورمان که پیش از این تایلند و چین را شکست داده بودند، در تمام دقایق بازی برتر از قزاقستان بودند و در نیمه اول با نتیجه ۱۳-۲۲ و در پایان با حساب ۲۵-۴۵ به برتری رسیدند تا با ۳ پیروزی شمار امتیازات خود را به ۶ برسانند.

پسران هندبال ایران فردا جمعه دوم آبان ماه و در چهارمین بازی خود را برابر امارات متحده عربی پیش رو دارند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان تا ۹ آبان به میزبانی بحرین پیگیری خواهد شد.

