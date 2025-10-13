به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام برگزارکنندگان ششمین دوره بازی‌های اسلامی و به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد تیم‌ها و نفرات شرکت کننده در ۵ رشته، برگزاری رقابت‌های آنها در دستور کار خارج شد. فوتسال زنان و پرتاب نیزه F۳۴ از جمله رشته‌های حذف شده از فهرست بازی‌های اسلامی هستند و بر این اساس اعزام تیم ملی فوتسال زنان و زینب مرادی (تنها نماینده ایران در پرتاب نیزه کلاس F۳۴) به این بازی‌ها منتفی شده است.

بدین ترتیب، ترکیب کاروان اعزامی ایران به محل برگزاری بازی‌های اسلامی در ریاض، از حیث کمی دستخوش تغییراتی شده است. به گفته محمد تابع سرپرست کاروان ایران و با لحاظ کردن آخرین تغییرات اعمال شده در ترکیب این کاروان، ایران ۱۹۸ ورزشکار شامل ۱۱۷ ورزشکار مرد و ۸۱ ورزشکار زن در این دوره بازی‌های اسلامی خواهد داشت.

این ورزشکاران در ۲۰ رشته از مجموع ۲۳ رشته‌ای که در فهرست بازی‌های کشورهای اسلامی حضور دارند، شرکت خواهند داشت.

والیبال، تنیس روی میز، ووشو، هندبال، تکواندو، دوومیدانی، پارادوومیدانی، بسکتبال سه نفره، شمشیربازی، جوجیتسو، (مردان و زنان) همراه با فوتسال، بوکس، جودو، شنا، وزنه بردای، موی تای، کاراته، کشتی فرنگی، کشتی آزاد و پاراوزنه برداری رشته‌هایی هستند ایران در آنها نماینده اعزامی به بازی‌های اسلامی خواهد داشت.

ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان برگزار می‌شود. اعزام تیم‌های ایران با توجه به آغاز رقابت برخی رشته‌ها پیش از مراسم افتتاحیه، از ۸ آبان آغاز خواهد شد. فوتسال مردان اولین تیم اعزامی ایران به ریاض خواهد بود البته اگر برگزارکنندگان بازی‌ها اقدام به تغییر برنامه مسابقات نکنند.

محمد تابع در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: فوتسال از جمله رشته‌هایی است که دیدارهای آن پیش از افتتاحیه آغاز می‌شود. قرار بود یک روز دیدارهای فوتسال مردان و یک روز هم دیدارهای فوتسال زنان برگزار شود. البته این برنامه اعلام شده تا قبل از حذف رشته فوتسال زنان بود. فعلاً تغییری در برنامه‌ها اعلام نشده و مبنای ما هم همان برنامه اولیه است. بر این اساس فوتسال مردان به عنوان اولین رشته ۸ آبان اعزام می‌شود. در صورتیکه برنامه بازی‌ها دستخوش تغییرات شود و در صورت نیاز، برنامه اعزام‌ها هم جابه جایی خواهد داشت.

همچنین به گفته سرپرست کاروان ایران در بازی‌های اسلامی، ۹ آبان زمان بازگشایی دهکده این بازی‌ها خواهد بود و فوتسال اولین رشته‌ای است که ورزشکارانش در دهکده مستقر می‌شوند. طبق برنامه اعلام شده، ورزشکاران هر رشته ۳ روز پیش از آغاز رقابت‌های شان می‌توانند در دهکده مستقر شوند و یک روز پس از اتمام آنها هم باید ترک دهکده کنند.

مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی ۱۶ آبان برگزار می‌شود. فوتسال، والیبال، بوکس، شنا، تنیس روی میز و وزنه برداری ۶ رشته کاروان ایران هستند که ورزشکارانش در مراسم افتتاحیه حضور خواهند داشت.

کاروان ورزش ایران با نام «سفیران اقتدار» و با شعار «امید ایران» در ششمین دوره بازی‌های اسلامی شرکت خواهد داشت. علی داوودی (وزنه برداری) و مریم بربط (جودو) پرچمداران کاروان ایران در مراسم افتتاحیه هستند.