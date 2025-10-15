شاگردان رافائل در گروه مرگ/ تیم ملی هندبال ایران رقبای خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارشنبه شب ۲۳ مهرماه قرعهکشی بیست و دومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا در کویت برگزار شد که طی آن تیم ملی هندبال مردان ایران که در سید دو این قرعهکشی قرار داشت، در گروه D با ژاپن، عربستان و استرالیا همگروه شد.
۱۵ تیم حاضر در این مسابقات در ۴ گروه قرعهکشی شدند که نتایج به این شرح است:
گروه A:
قطر - کره جنوبی - عمان
گروه B:
بحرین- عراق - چین - اردن
گروه C:
کویت- امارات - هنگ کنگ-هند
گروه D:
ژاپن - ایران - عربستان - استرالیا
به نظر میرسد یکی از دشوارترین قرعه های ممکن برای مردان هندبال ایران رقم خورده و جدال با دو تیم عنوان دار ژاپن و عربستان برای شاگردان رافائل کاستیلو دشوار خواهد بود.
بیست و دومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۵ دی تا ۹ بهمن سال جاری به میزبانی کویت برگزار خواهد شد. ۴ تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات هندبال قهرمانی مردان جهان در سال ۲۰۲۶ به میزبانی آلمان را کسب میکنند.
نظر شما