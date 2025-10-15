شاگردان رافائل در گروه مرگ/ تیم ملی هندبال ایران رقبای خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارشنبه شب ۲۳ مهرماه قرعه‌کشی بیست و دومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا در کویت برگزار شد که طی آن تیم ملی هندبال مردان ایران که در سید دو این قرعه‌کشی قرار داشت، در گروه D با ژاپن، عربستان و استرالیا همگروه شد.

۱۵ تیم حاضر در این مسابقات در ۴ گروه قرعه‌کشی شدند که نتایج به این شرح است:

گروه A:

قطر - کره جنوبی - عمان

گروه B:

بحرین- عراق - چین - اردن

گروه C:

کویت- امارات - هنگ کنگ-هند

گروه D:

ژاپن - ایران - عربستان - استرالیا

به نظر می‌رسد یکی از دشوارترین قرعه های ممکن برای مردان هندبال ایران رقم خورده و جدال با دو تیم عنوان دار ژاپن و عربستان برای شاگردان رافائل کاستیلو دشوار خواهد بود.

بیست و دومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۵ دی تا ۹ بهمن سال جاری به میزبانی کویت برگزار خواهد شد. ۴ تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات هندبال قهرمانی مردان جهان در سال ۲۰۲۶ به میزبانی آلمان را کسب می‌کنند.