کاتز: ارتش آماده انهدام تونلهای غزه پس از آزادی اسیران باشد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ارتش این رژیم دستور داده است که برای اجرای ماموریت خلع سلاح حماس و انهدام تونل‌ها در نوار غزه بعد از آزادشدن اسرای اسرائیلی، آماده باشد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پیام رسان ایکس مدعی شد: بزرگترین چالش ما بعد از آرادی اسیران، انهدام فوری همه تونل‌های حماس در غزه است.

کاتز ادعا کرد که انهدام این تونل‌ها بخشی از توافق صورت گرفته درباره خلع سلاح حماس و از بین بردن توانمندی‌های آن است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: این اهداف از طریق ساز و کاری بین‌المللی که زیر نظر آمریکا ایجاد خواهد شد، محقق خواهد شد.

کاتز ادعا کرد: در راستای خلع سلاح حماس به ارتش اسرائیل دستور داده‌ام برای اجرای این ماموریت آماده باشد.

این در حالی است که پیش از این موسی ابومرزوق معاون رئیس دفتر سیاسی حماس در خارج از غزه گفته بود، بند خلع سلاح حماس در طرح صلح ترامپ درباره غزه وجود ندارد.

ابومرزوق به شبکه روسیا الیوم گفت: نتانیاهو نتوانست حماس را خلع سلاح و اسرا را آزاد و حماس را نابود کند.

وی همچنین غرب را به حمایت از اسرائیل برضد حماس متهم و تاکید کرد: تضمینی درباره از سرگرفته نشدن جنگ وجود ندارد.