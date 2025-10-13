به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در سخنانی از برخورد قانونی و بدون اغماض با افراد و گروه‌هایی که با تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی، اقدام به تولید غیرمجاز زغال می‌کنند، خبر داد.

وی افزود: حفاظت از منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع، وظیفه‌ای ملی و قانونی است و هرگونه اقدام سودجویانه در جهت نابودی این سرمایه‌های حیاتی، مصداق بارز جرم و مستوجب پیگرد قضائی خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان ضمن هشدار به متخلفان، اعلام کرد: با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و محیط‌زیست استان، تیم‌های ویژه‌ای برای شناسایی و برخورد با تولیدکنندگان زغال غیرمجاز تشکیل شده‌اند و هیچ‌گونه مماشاتی در این زمینه پذیرفته نیست.

حسنوند همچنین از عموم مردم خواست در صورت مشاهده تخریب جنگل‌ها یا فعالیت‌های مشکوک در زمینه تولید زغال، مراتب را به مراجع قضائی یا ادارات منابع طبیعی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

وی افزود: این دستور در راستای صیانت از حقوق عامه، حفظ محیط‌زیست و مقابله با تخریب گسترده منابع طبیعی صادر شده و نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضائی استان در برخورد با جرایم زیست‌محیطی است.