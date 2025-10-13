مهدوی: جشنواره ادبی«مهردخت» استعدادهای دختران کرمانی را شناسایی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مهدوی، ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره ادبی ویژه بانوان و دختران استان کرمان با عنوان «مهردخت» اظهار داشت: جشنواره «مهردخت» در راستای سیاست وفاق و با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی دختران دانش‌آموز و دانشجوی استان برنامه‌ریزی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تقویت هویت ایرانی اسلامی در میان بانوان، افزود: نسل امروز نیازمند توجه، پذیرش و هدایت بوده و برای تحقق این امر، همکاری دستگاه‌هایی همچون آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و اداره‌کل ورزش و جوانان ضروری است.

مهدوی، توجه به مفاخر فرهنگی را از الزامات توسعه دانست و تصریح کرد: جامعه‌ای که از ادبیات و فرهنگ خود فاصله بگیرد، به توسعه پایدار دست نخواهد یافت و شناخت و بهره‌گیری از اسطوره‌های ایرانی و اسلامی موجب ماندگاری آنان در ذهن جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به انتخاب «بانو حیاتی کرمانی» به‌عنوان یکی از محورهای جشنواره گفت: این بانوی فرهیخته از شاعران متدین و افتخارآفرین کرمان است و می‌توان بخشی از جوایز جشنواره را به دیوان اشعار ایشان اختصاص داد.

معاون استاندار بر ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره تأکید کرد و افزود: لازم است این رویداد به‌صورت سالانه برگزار و زمینه مشارکت گسترده بانوان و شاعران سراسر استان کرمان فراهم شود تا ضمن مطالبه گری، بستری برای شکوفایی استعدادها ایجاد شود.