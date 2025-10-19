معاون استاندار کرمان: دانشجویان به خدمت به جامعه و کشور متعهد باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه مهدوی، در آئین آغاز سال تحصیلی دانشگاه پیامنور کرمان، نسل امروز دانشجویان را نسلی جسور، خلاق و پرسشگر دانست و بر نقش آنان در آینده کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه امروز دست مدیران و مسئولان با صداقت و تواضع به سمت دانشجویان دراز شده است گفت: اگر در گذشته فرصت کافی برای بروز تواناییهای شما فراهم نشده، از این بابت صمیمانه پوزش میطلبم و از دل میخواهم به یاری ما بیایید، چرا که کشور عزیزمان ایران بیش از هر زمان دیگر به انرژی و خرد شما نیاز دارد.
وی با اشاره به دشواریهای مسیر توسعه و ساختن کشور، بر اهمیت تلاش، صبر و تحمل سختیها تأکید و خاطرنشان کرد که هیچ ملتی بدون تلاش و پشتکار به قله افتخار نرسیده است
معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار کرمان همچنین بر ارزش دوران دانشجویی بهعنوان زیباترین و تأثیرگذارترین فصل زندگی تأکید کرد و گفت: این سالها فرصتی برای خندیدن، آموختن و آغاز کردن بوده و هر دقیقه از این دوران پلی است میان امروز دانشجویان و فردایی که باید بسازند.
مهدوی از دانشجویان خواست با امید، خلاقیت و عشق مسیر آینده را روشن کنند و به خدمت به جامعه و کشور متعهد باشند.
در این مراسم، از تعدادی از اساتید برتر دانشگاه و همچنین دانشجویانی که در حوزههای علمی، ورزشی و فرهنگی موفق به کسب رتبههای برجسته شده بودند، تقدیر شد.
