مهدوی: دختران کرمانی به دلیل نبود امکانات آموزشی از تحصیل محروم نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مهدوی، صبح یکشنبه در آیین افتتاح مدرسه دخترانه دارالعلوم مهر سیرجان با بیان اینکه درس خواندن فقط نمره گرفتن نیست، بلکه آغاز مسیری برای ساختن آینده ایران است خطاب به دانش‌آموزان دختر گفت: با فکرهای بزرگ و آرزوهای بلند، آینده‌ای زیبا برای ایران اسلامی رقم خواهید زد.

وی با اشاره به دو عامل مهم در تحقق این پروژه، از بانوی خیّری که زمین مدرسه را اهدا کرده و خیری که به یاد همسر و فرزند خود اقدام به ساخت ساختمان مدرسه کرده‌ اند، قدردانی کرد و این حرکت را اقدامی فرهنگی، اجتماعی و ارزشمند دانست.

مهدوی، با تأکید بر اینکه هیچ دختری در استان کرمان نباید به دلیل نبود امکانات آموزشی از تحصیل عقب بماند افزود: نقش راهبردی خیرین مدرسه‌ساز در جبران کمبود فضای آموزشی استان، کمک شایسته‌ای به دولت بوده و حقیقتاً قابل تحسین و ستایش است.

معاون استاندار کرمان با بیان اینکه این اقدام نه تنها پاسخ به یک نیاز فوری، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده ایران اسلامی است تصریح کرد: امروز آغاز راهی برای دل‌های بزرگ دانش‌آموزان است؛ راهی که با امید و تلاش، آینده‌ای روشن را نوید می‌دهد.

گفتنی است مدرسه ۶ کلاسه خیر ساز دارالعلوم مهر با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان در روستای حجت آباد سیرجان افتتاح شد.