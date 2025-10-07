مهدوی: ساعات کاری ادارات استان کرمان از ۱۶ مهر تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه مهدوی، در تشریح جزییات ساعات کاری ادارات استان کرمان از روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از تاریخ ۱۶ مهرماه سال جاری، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان کرمان تغییر می‌یابد.

وی افزود: بر این اساس ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، نهادها، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ تعیین شده و اجرای آن برای تمامی ادارات الزامی است.

مهدوی، آغاز به کار بانک‌های استان کرمان جهت ارائه خدمات به مشتریان را نیز از ساعت ۷:۳۰ صبح اعلام کرد و افزود: کارمندان بانک‌ها باید از ساعت ۷ صبح در محل حضور داشته باشند تا آماده خدمت‌رسانی باشند.