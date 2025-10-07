  1. استانها
  2. کرمان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

مهدوی: ساعات کاری ادارات استان کرمان از ۱۶ مهر تغییر کرد

کرمان- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان از تغییر ساعات کاری ادارات این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه مهدوی، در تشریح جزییات ساعات کاری ادارات استان کرمان از روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از تاریخ ۱۶ مهرماه سال جاری، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان کرمان تغییر می‌یابد.

وی افزود: بر این اساس ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، نهادها، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ تعیین شده و اجرای آن برای تمامی ادارات الزامی است.

مهدوی، آغاز به کار بانک‌های استان کرمان جهت ارائه خدمات به مشتریان را نیز از ساعت ۷:۳۰ صبح اعلام کرد و افزود: کارمندان بانک‌ها باید از ساعت ۷ صبح در محل حضور داشته باشند تا آماده خدمت‌رسانی باشند.

کد خبر 6614796

