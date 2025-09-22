به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه مهدوی، در تشریح جزئیات ساعات کاری ادارات کرمان در مهرماه گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید و به منظور تسهیل در تردد دانش‌آموزان و کارمندان در روزهای ابتدایی مهرماه، ساعات کاری روزهای شنبه تا پنجشنبه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مدارس در سطح استان کرمان اعلام می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، مدارس در مقطع متوسطه دوره اول و دوم ساعت ۷ و مقاطع ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه آغاز می‌شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان تصریح کرد: ساعت کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی و بیمه‌ها در استان در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ صبح تا ۱۴ و روزهای پنجشنبه ساعت ۸ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

مهدوی، آغاز به کار بانک‌های استان کرمان جهت ارائه خدمات به مشتریان را از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه اعلام کرد و افزود: کارمندان بانک‌ها باید از ساعت ۷ صبح در محل حضور داشته باشند تا آماده خدمت‌رسانی باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان همچنین ساعات آغاز دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را ۸ صبح اعلام کرد.

وی با تاکید بر اینکه این تغییر ساعت کاری برای دو هفته ابتدایی مهر ماه در نظر گرفته شده است، افزود: ساعت کاری از ۱۵ مهرماه، طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگ با تمام کشور اجرایی خواهد شد.