به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه ویژه اقتصادی لامرد، حسن عباس‌زاده یکشنبه (۲۰ مهر) در بازدید از نمایشگاه شیراز اکسپو ٢٠٢۵ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی لامرد با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد در پس‌کرانه و نزدیکی به ذخایر عظیم انرژی در جنوب کشور و به لحاظ در دسترس بودن خوراک مورد نیاز برای توسعه صنایع پتروشیمی، ظرفیت بی‌نظیری برای توسعه پروژه‌های میان‌دستی و پایین‌دستی در حوزه پتروشیمی دارد.

وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال مطالعه و تدوین طرح‌های توجیهی برای تکمیل زنجیره متانول برای ارائه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که هدف، ایجاد واحدهای تولیدی و بالفعل کردن ظرفیت‌های شهرک پایین‌دست پتروشیمی منطقه لامرد است تا این منطقه به قطب جدید و تأثیرگذار پتروشیمی کشور تبدیل شود.

تفاهم‌نامه توسعه منطقه ویژه اقتصادی لامرد؛ به‌زودی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به همکاری‌های در حال شکل‌گیری میان این شرکت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اشاره کرد و گفت: امیدواریم با هماهنگی به‌وجود آمده از سوی کمیسیون انرژی مجلس، به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای برای آغاز همکاری میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو به امضا برسد که زمینه‌ساز تسهیل سرمایه‌گذاری، تأمین خوراک و بررسی امکان‌سنجی طرح‌های پایین‌دست و میان‌دست پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد شود.

عباس‌زاده با بیان اینکه با استقرار طرح‌های تکمیل زنجیره متانول در شهرک پایین‌دست پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، این منطقه به‌عنوان یکی از قطب‌های آینده‌دار و مطرح پتروشیمی تبدیل می‌شود، بیان کرد: بسته‌های سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره ارزش متانول در شهرک پایین‌دست پتروشیمی منطقه ویژه لامرد مطابق با طرح آمایش سرزمین و همسو با توسعه اقتصاد دریامحور تدوین می‌شود.

بر پایه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد، ۵۰۰ هکتار از اراضی این منطقه به تولید حدود ۵ میلیون تن انواع محصولات پایین‌دست و میان‌دست پتروشیمی اختصاص یافته است که این ظرفیت، چشم‌انداز روشنی برای رشد و توسعه اقتصاد پتروشیمی در جنوب کشور، همچنین توسعه اقتصاد دریامحور فراهم می‌کند.