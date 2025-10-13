وعده وزیر نیرو برای عدم قطعی گاز و برق در زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی وضعیت ناترازی‌های انرژی صبح امروز (دوشنبه ۲۱ مهرماه) با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر نیرو، موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعم از رشیدی عضو کمیسیون انرژی، سیداسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی، شهرکی، زمانی، یزدی‌خواه، بشیری، یزدی‌خواه، کُرد، نخل‌ابراهیمی، فداحسین مالکی، غلامحسین زارعی، بشیری، موسوی‌زاده، علیپور، حامد یزدیان، بجارزهی، فتحی، موحد، سراج، خزایی، غضنفری، رنجبرزاده، امانزاده، حسنعلی محمدی، روح‌الامینی، میرزایی، نقدعلی، بیات، مقصودی، پاپی‌زاده، بامری، جعفری‌آذر، امید نصیبی، موسوی‌بیدلی و امیرحسین نظری و مسئولان مربوطه همچون توکلی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، عظیمی‌فر معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش، حایری معاون برق و انرژی، رضایی معاون برنامه‌ریزی، مدیرعامل توانیر، مدیرکل بودجه ساتبا، مدیر شبکه برق کشور، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مدیر تامین و توزیع و معاون پارلمانی وزارت نیرو در محل هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

علی نیکزاد در جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشست، گفت: مجلس یک قرارگاه رفع ناترازی انرژی را برای جلوگیری از قطعی برق و گاز بخصوص در فصل زمستان تشکیل داد و امروز نشستی را با محوریت کمیسیون انرژی و با حضور سایر نمایندگان، معاونان وزیر نفت و وزیر نیرو برگزار کردیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این نشست وزارت نیرو برای عدم قطعی برق به خصوص در زمستان دو درخواست داشت مبنی بر اینکه روزانه ۴۰ تا ۵۵ میلیون لیتر گازوئیل و همچنین ۱۱۰ تا ۱۷۵ میلیون متر مکعب گاز از آبان تا اسفند ماه تامین شود.

وی تصریح کرد: در نهایت شرکت نفت پذیرفت گازوئیل را در اختیار آنها قرار دهد و امسال نیز در مقایسه با سال گذشته دو برابر ذخیره گازوئیل افزایش داشته است و شرکت ملی گاز هم با یک درصد محدودی پذیرفتند در دو ماه بهمن و دی در این زمینه همکاری کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وزیر نیرو با این تمهیدات و تعهداتی که مسئولان وزارت نفت دادند، متعهد شد که در زمستان قطعی برق و گاز نداشته باشیم.

موسی احمدی نیز با اشاره به موضوعات مطرح شده در این نشست، گفت: یکی از دغدغه‌هایی که ما امسال داشتیم تامین برق مورد نیاز زمستان بود چرا که در سال گذشته هم بخش صنایع و هم خانگی با مشکلاتی در این زمینه مواجه بودند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما قرارگاه رفع ناترازی را در کمیسیون انرژی ایجاد کردیم که جلسات مستمری را با کارشناسان وزارتخانه‌های نیرو و نفت برگزار کرد و تامین سوخت مورد نیاز کشور را مورد بررسی قرار داد.

وی تصریح کرد: نیروگاه‌هایی که برق تولید می‌کنند سه نوع سوخت اعم از گاز، گازوئیل و مازوت مصرف می کنند و به غیر از نیروگاه‌های هسته‌ای و برق‌آبی، نیروگاه‌های حرارتی نیز داریم.

نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ما در سال‌ گذشته به دلیل کمبود ذخایر با مشکل مواجه شدیم اما امسال ذخایر تکمیل و مطلوب است و هر دو وزارتخانه در این زمینه اعلام رضایتمندی کردند.

وی افزود: در طول زمان چون در زمستان به دلیل سرمای هوا قطعا مصرف گاز افزایش می‌یابد لازم است از حوزه دیگری به وسیله گازوئیل و مازوت نیاز این بخش را رفع کنیم بنابراین قرار شد از مازوت حداقل ممکن استفاده شود منوط بر اینکه فاقد سولفور باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، بیان کرد: در این نشست پیرامون تامین گازوئیل هم به جمع‌بندی مطلوبی رسیدیم و در نهایت مقرر شد وزارتخانه‌های نفت و نیرو در کنار هم قرار بگیرند و وزارت نفت نسبت به تامین سوخت و وزارت نیرو نسبت به بکارگیری نیروگاه‌ها در تامین برق همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما هم به رئیس قرارگاه رفع ناترازی انرژی ماموریت دادیم تا هر ماه بر روند اجرای مصوبات این نشست و نحوه تامین گاز، گازوئیل و مازوت مورد نیاز نظارت کند.

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو نیز افزود: به هر حال ما در شرایط سخت جنگی هستیم و هوای گرم و خشکسالی ۵ ساله را نیز پشت‌سر گذاشتیم اما اقدامات بزرگی هم در دست انجام است کما اینکه روز گذشته پروژه ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی را افتتاح کردیم و طی دو هفته آینده ۲۵۰ مگاوات دیگر را هم افتتاح خواهیم کرد.

وی ادامه داد: طرح‌های گسترده‌ای در سراسر کشور در حال اجرا است و در صورت وجود نزولات آسمانی می‌توانیم از سد برق‌آبی نیز استفاده کنیم.

علی آبادی اظهار کرد: ما با وزارت نفت هماهنگی خوبی داشتیم و امسال نسبت به سال گذشته توانستیم ظرفیت مخازن را تکمیل کنیم اما به این معنا نیست که مخازن برای تمام زمستان کافی هستند بنابراین مردم باید با صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک کنند.

وزیر نیرو تاکید کرد: اگر مصوبات نشست امروز اجرا شود در زمستان به مشکل نمی خوریم، چراکه به اندازه کافی نیروگاه برای تولید برق داریم و با تامین سوخت توسط وزارت نفت قطعی برق نخواهیم داشت.