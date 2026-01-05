به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن موسوی‌زاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مطالبات به‌حق معلمان نهضتی، پیش‌دبستانی، طرح امین، خرید خدمات آموزشی و سایر نیروهای آموزشی، گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این معلمان، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان است؛ موضوعی که با وجود سال‌ها تلاش، پیگیری مستمر و مطالبه‌گری قانونی، هنوز برای بخشی از این نیروها به نتیجه نرسیده است. هرچند در این سال‌ها تعدادی از معلمان جذب شده‌اند، اما متأسفانه بخش قابل توجهی همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند.

پیگیری‌های مجلس در برابر محدودیت‌های اعتباری

وی با بیان اینکه کمیسیون آموزش مجلس و وزارت آموزش‌وپرورش اقدامات متعددی برای ساماندهی و جذب این نیروها انجام داده‌اند، افزود: در مراحل نهایی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به دلیل محدودیت‌های اعتباری با این موضوع مخالفت کردند و همین مسئله مانع از به سرانجام رسیدن روند جذب شد؛ با این حال، مجلس پیگیری وضعیت این معلمان را متوقف نکرده و تا دستیابی به نتیجه مطلوب، این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت معلمان حق‌التدریس آزاد، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه کمبود منابع مالی را دلیل اصلی عدم ساماندهی این گروه اعلام کرده است؛ اعضای کمیسیون آموزش در تلاش هستند با تعامل و مذاکره با دولت، این موضوع را نهایی کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که در آستانه بررسی لایحه بودجه قرار داریم و این مسئله می‌تواند به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی نمایندگان در فرآیند بودجه‌ریزی دنبال شود.

تعیین تکلیف نهایی مسیر جذب نیرو در آموزش‌وپرورش

موسوی‌زاده در ادامه تأکید کرد: رویکرد مجلس و کمیسیون آموزش این است که جذب نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش صرفاً از مسیرهای قانونی و تخصصی همچون دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی و آزمون‌های تخصصی انجام شود و پرونده نیروهای نهضتی، پیش‌دبستانی، خرید خدمات آموزشی و حق‌التدریس آزاد، یک‌بار برای همیشه بسته شود تا شاهد تکرار این مشکلات در سال‌های آینده نباشیم.

وی با اشاره به تعداد محدود آموزشیاران نهضتی، تصریح کرد: در صورت جذب نهایی این تعداد اندک، عملاً نیازی به جذب نیروی جدید برای نهضت سوادآموزی نخواهد بود و مأموریت‌هایی که پیش‌تر توسط آموزشیاران نهضتی انجام می‌شد، می‌تواند به نیروهای رسمی آموزش‌وپرورش واگذار شود.

وضعیت معیشتی و بیمه‌ای نگران‌کننده آموزشیاران نهضتی

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به مشکلات معیشتی و بیمه‌ای آموزشیاران نهضتی، افزود: تعداد این معلمان محدود است اما شرایط حقوقی و بیمه‌ای آنان به‌شدت نگران‌کننده است؛ به‌گونه‌ای که طبق برخی گزارش‌ها، یک معلم نهضتی پس از ۱۲ سال فعالیت آموزشی تنها ۱۵۰ روز سابقه بیمه داشته که این موضوع مصداق روشن بی‌عدالتی و استثمار این قشر زحمتکش است.

موسوی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش مجلس به‌صورت مستمر مسئولان ذی‌ربط را برای پاسخ‌گویی و پیگیری مشکلات این معلمان دعوت می‌کند و قوه مقننه مصمم است این مسئله را به‌صورت ریشه‌ای و پایدار حل‌وفصل کند. بر این اساس، جذب نیروهای جدید باید صرفاً از مسیرهای قانونی انجام شود و از ورود نیروهای آزاد به آموزش‌وپرورش جلوگیری شود؛ همچنین در صورت بسته‌شدن پرونده نهضت سوادآموزی، فعالیت‌های آموزشی این حوزه می‌تواند به معلمان شاغل در مناطق محروم و روستایی واگذار شده و حق‌الزحمه‌ای متناسب برای آنان در نظر گرفته شود.