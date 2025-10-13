علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، امروز (دوشنبه) به دلیل عبور موجی ناپایدار از جو منطقه، در بعضی ساعات شاهد وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک محلی در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: شدت وزش باد در ساعاتی از عصر امروز تا ظهر فردا بیشتر خواهد بود و موجب غبارآلود شدن هوا در نیمه غربی استان، به‌ویژه مناطق مرزی می‌شود.

زورآوند خاطرنشان کرد: این وضعیت موقتی است و پیش‌بینی می‌شود از بعدازظهر سه‌شنبه تا پایان هفته، جو منطقه نسبتاً پایدار و بدون پدیده قابل توجهی باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این شرایط، انتظار می‌رود کیفیت هوا در برخی مناطق مرزی استان به صورت موقت کاهش یابد و شهروندان، به‌ویژه افراد حساس، در صورت مشاهده گردوخاک از حضور طولانی در فضای باز خودداری کنند.

وی همچنین به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: کمینه دمای هوا طی امشب تا صبح فردا در سطح استان به طور نسبی کاهش می‌یابد، اما از روز چهارشنبه تا پایان هفته تغییرات قابل توجهی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند در پایان یادآور شد: هواشناسی استان کرمانشاه به‌صورت مستمر وضعیت جوی را رصد کرده و در صورت تغییرات قابل توجه، اطلاعیه‌های لازم از طریق رسانه‌های رسمی و سامانه هشدار سریع منتشر خواهد شد.