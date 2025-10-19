  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۸

ملاحی: پایداری نسبی جو در گلستان تا دوشنبه؛ بارش پراکنده در راه است

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از پایداری نسبی شرایط جوی استان تا دوشنبه خبر داد و گفت: از سه‌شنبه با تقویت جریان‌های شمالی، بارش‌های پراکنده در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان اظهار کرد: تا روز دوشنبه شرایط جوی در استان به نسبت پایدار خواهد بود و آسمان اغلب نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود. در این مدت احتمال افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده در ارتفاعات استان وجود دارد.

وی افزود: از روز سه‌شنبه با تقویت جریان‌های شمالی، شاهد وقوع بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان خواهیم بود. این بارش‌ها عمدتاً خفیف و در برخی مناطق به‌صورت محلی پیش‌بینی می‌شود.

ملاحی در پایان خاطرنشان کرد: در دو تا سه روز آینده تغییر قابل ملاحظه‌ای در دمای هوای استان پیش‌بینی نمی‌شود و دما در محدوده نوسانات معمول مهرماه باقی خواهد ماند.

