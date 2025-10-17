  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

پایداری نسبی جوی در گلستان تا اواسط هفته آینده

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم شرایط پایدار جوی در استان تا اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: در ارتفاعات احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده وجود دارد.

مریم نیکزادفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی الگوهای پیش‌بینی نشان می‌دهد شرایط جوی در استان تا اواسط هفته آینده پایدار خواهد بود.

وی افزود: برای مناطق کوهستانی استان، در ساعات بعدازظهر و شب احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده وجود دارد، اما در سایر نقاط آسمان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: در برخی ساعات روز، افزایش ابر در نقاط مختلف استان دور از انتظار نیست. همچنین طی چند روز آینده نوسان دمایی خاصی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی با اشاره به تأثیر وزش باد در برخی مناطق مستعد استان اظهار کرد: به دلیل وزش باد، احتمال شکل‌گیری پدیده گرد و غبار در مناطق مستعد وجود دارد که می‌تواند کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار دهد.

