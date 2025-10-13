آلودگی هوای ۳ شهرستان آذربایجان غربی؛ صدور هشدار زرد هواشناسی

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وزش باد شدید در استان طی امروز دوشنبه و گرد و غبار در اکثر شهرهای جنوبی و مرکز استان، افزود: هم اکنون کیفیت هوای ارومیه با شاخص ۱۲۴ ناسالم برای گروههای حساس است در حالی که ظهر امروز دوشنبه کیفیت هوای ارومیه به وضعیت خطرناک درآمده بود.
وی با اشاره به کاهش گرد و غبار در شهرهای استان اظهار کرد: همچنین عصر دوشنبه کیفیت هوای سردشت با شاخص ۱۸۵ ناسالم برای همه گروههای سنی و بوکان با ۱۱۵ ناسالم برای گروههای سنی حساس است.
معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: با کاهش سرعت وزش باد پیش بینی میشود آلودگی هوا در شهرهای استان رفته رفته کاهش یابد.
براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، وضعیت جوی استان همراه با بارش باران و رعدوبرق، وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک) و کاهش دما پیش بینی میشود.
صدور هشدار زرد هواشناسی در آذربایجان غربی
از امروز دوشنبه مخاطره بارش باران و رعدوبرق (در ارتفاعات بارش برف) در نیمه شمالی و تا حدی مرکزاستان و مخاطره تندباد لحظهای و کاهش محسوس دما در کلیه مناطق استان آغاز میشود و اواخر وقت دوشنبه ادامه دارد.
در این شرایط احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه هاو لغزندگی در جادههای مواصلاتی؛ احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در اثر تند بادلحظهای و کاهش دما وجود دارد.
آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، احتیاط در ترددهای شهری و جادهای، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی وتوجه به توصیههای کارشناسان جهادکشاورزی (تسریع دربرداشت محصولات کشاورزی) ضروری است.
هشدار برداشت سریع محصولات کشاورزی به کشاورزان
با آغاز بارندگیها و وزش تندباد در سطح استان، از کشاورزان خواسته شده هرچه سریعتر نسبت به برداشت محصولات باغی، زراعی و سبزی و صیفی اقدام کنند.
بر اساس آخرین بررسیهای هواشناسی کشاورزی و نشستهای مشترک با کارشناسان جهاد کشاورزی، مجموعهای از توصیههای کاربردی برای کاهش خسارتهای احتمالی بخش کشاورزی تدوین شده است.
تسریع در برداشت محصولات سبزی، صیفی و جالیز، آمادهسازی زمین با ادوات حفاظتی نظیر کولتیواتور و خاکورز مرکب، تهیه بذرهای اصلاحشده و ضدعفونیشده نخود و عدس دیم پاییزه و انتظاری، و حفظ حدود ۳۰ درصد از بقایای محصولات گندم و جو برداشتشده از جمله این موارد است.
استفاده از آب سبز (اولین بارندگی مؤثر) برای سبز کردن محصول از ۱۵ مهر تا ۱۵ آبان، مطابق تقویم کشت، باید مورد توجه کشاورزان باشد.
