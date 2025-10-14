ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیشبینی، اظهار کرد: امروز در استان شاهد رگبار پراکنده و کاهش محسوس دما خواهیم بود و بیشینه دمای هوا حدود چهار تا ۶ درجه نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: از فردا تا پایان هفته با عبور امواج ناپایدار، شرایط جوی استان بهطور کلی آرام پیشبینی میشود، اما در برخی ساعات احتمال رشد ابر وجود دارد.
معقولی همچنین احتمال وقوع پدیده گرد و غبار را طی این مدت دور از انتظار ندانست و گفت: این پدیده بهویژه در ارتفاعات استان قابل پیشبینی است.
نظر شما