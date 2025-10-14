  1. استانها
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

معقولی: کاهش دما و رگبار پراکنده گلستان را تحت‌تأثیر قرار داد

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از کاهش چهار تا ۶ درجه‌ای دما و وقوع رگبار پراکنده در استان خبر داد و گفت: از فردا تا پایان هفته، جو استان غالباً آرام خواهد بود.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌بینی، اظهار کرد: امروز در استان شاهد رگبار پراکنده و کاهش محسوس دما خواهیم بود و بیشینه دمای هوا حدود چهار تا ۶ درجه نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: از فردا تا پایان هفته با عبور امواج ناپایدار، شرایط جوی استان به‌طور کلی آرام پیش‌بینی می‌شود، اما در برخی ساعات احتمال رشد ابر وجود دارد.

معقولی همچنین احتمال وقوع پدیده گرد و غبار را طی این مدت دور از انتظار ندانست و گفت: این پدیده به‌ویژه در ارتفاعات استان قابل پیش‌بینی است.

