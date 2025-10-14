گرگان در شوراستقبال؛ مردم با اشک ونوای دل به استقبال شهید سلطانی آمدند

خبرگزاری مهر، گروه استانها: صبح سهشنبه، هوای گرگان با نسیمی خنک و آرام آغاز شد، اما در دل مردمی که در انتظار بازگشت فرزند پاک انقلاب بودند، غوغایی دیگر به پا بود. صدای دلهای تپنده، زودتر از هر اعلام رسمی، در کوچهها و خیابانهای شهر پیچید؛ خبری که مثل برق و باد در دلها و ذهنها جاری شد: «شهید محمد هاشم سلطانی» به وطن بازمیگردد.
ساعت به نیمروز نزدیک میشد که میدان بسیج گرگان، جنب ستاد سپاه نینوا، رنگ و بویی از عشق و ارادت به خود گرفت. هزاران نفر از مردان، زنان، جوانان و نوجوانان، پیر و جوان، همه و همه آمده بودند تا با شور و اشکهایشان، استقبال باشکوهی از این شهید والامقام به عمل آورند.
لباسهای سیاه، پلاکاردهای حاوی نام شهید، تصاویر وی و دست نوشتههایی که از عشق و ارادت به راه وی حکایت داشت، همه جا دیده میشد. صدای ذکر «یا حسین» و نوای دلنشین قرآن، فضای میدان را در بر گرفته بود؛ آوازی که از عمق جان مردم برمیخاست و تمام غم و اندوه را به امید و ایستادگی تبدیل میکرد.
پدران و مادران با چشمانی اشکبار، فرزندان خود را به هم نشان میدادند و از رشادتهای شهید سخن میگفتند؛ جوانان نیز با غرور در دل، عهد میبستند راه این قهرمان را ادامه دهند و یاد وی را همیشه زنده نگه دارند. فضای میدان بسیج، با ترکیبی از سکوت احترامآمیز و صدای نوای جمعیت، لحظاتی به تماشای حال و هوایی تبدیل شده بود که نمیتوانست هیچ ناظری را بیتفاوت بگذارد.
وقتی پیکر مطهر شهید وارد میدان شد، سکوتی عمیق بر جمعیت حاکم شد. سکوتی که خود از آمیختگی اشکها و بغضها خبر میداد. جوانان و رزمندگان قدیمی، بر سر و سینه میزدند، و مادران داغدار، از فرط غم، صدایشان به گریه بلند شد. هر قدم از پیکر شهید، هر لحظه از مراسم، گویی زخمی از درد و هجران را به التیام میرساند.
شعلههای شمعهای روشن در دست مردم، نمادی از امید به فردایی روشنتر بود؛ فردایی که شهدایی چون محمد هاشم سلطانی برای آن جان دادند. کودکان نیز در میان این جمعیت، با نگاههای معصومانه، معنی عشق و فداکاری را از نزدیک لمس میکردند و میآموختند که چگونه باید راهی را که شهیدان آغاز کردهاند، با اقتدار و ایمان ادامه دهند.
مراسم با قرائت قرآن و سخنرانیهای کوتاه و تأثیرگذار همراه بود که یاد و خاطره شهید را گرامی میداشت و بر ضرورت تداوم راه وی تاکید میکرد.
سخنان مداحی که با صدایی پر شور، از زبان شهدای انقلاب و دفاع مقدس میخواند، فضای معنوی مراسم را دو چندان کرد.
پس از پایان مراسم استقبال، مردم با هم قرار گذاشتند که ساعت ۱۸ در مسجد جامع روستای یساقی گرد هم آیند تا در مراسم گرامیداشت شهید حضور پیدا کنند و بار دیگر ارادت خود را به این قهرمان ابراز کنند. همه میدانستند که این وداع پایان راه نیست، بلکه آغاز مسیری است که با ایمان و پایمردی باید ادامه یابد.
گرگان امروز شاهد لحظاتی بود که بیش از هر چیز، نشانهای از وفاداری یک ملت به ارزشهای والای خود و تقدیر از جوانانی است که برای آرامش و امنیت این سرزمین، از جان گذشتند.
استقبال باشکوه مردم از پیکر شهید محمد هاشم سلطانی، پیامی بود به همه که یاد و نام شهدا همیشه زنده است و این راه با قوت ادامه خواهد داشت.
نظر شما