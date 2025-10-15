  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۰

مراسم وداع با پیکر شهید محمدهاشم سلطانی برگزار شد

مراسم وداع با پیکر شهید محمدهاشم سلطانی برگزار شد

گرگان- مراسم وداع با پیکر شهید محمد هاشم سلطانی با حضور مردم انقلابی گرگان برگزار شد.

