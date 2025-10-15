https://mehrnews.com/x39jMr ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۰ کد خبر 6623791 استانها گلستان استانها گلستان ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۰ مراسم وداع با پیکر شهید محمدهاشم سلطانی برگزار شد گرگان- مراسم وداع با پیکر شهید محمد هاشم سلطانی با حضور مردم انقلابی گرگان برگزار شد. دریافت 52 MB کد خبر 6623791 کپی شد مطالب مرتبط وداع مردم گرگان با پیکر شهید «محمد هاشم سلطانی» گرگان در شوراستقبال؛ مردم با اشک ونوای دل به استقبال شهید سلطانی آمدند استقبال باشکوه مردم گرگان از پیکر مطهر شهید «محمد هاشم سلطانی» بازگشت غرورآفرین پیکر شهید سلطانی به وطن پس از ۳۹ سال برچسبها گلستان شهید گرگان
